‘Abuelita’ pierde la vida tras ser embestida por camioneta en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una adulta mayor fue víctima mortal colateral de un accidente entre una camioneta y una motocicleta en la avenida Reforma de Irapuato. La mujer de 70 años caminaba, presuntamente hacia el templo de San Judas Tadeo de la colonia La Hacienda, cuando fue impactada.

El hecho ocurrió cerca del mercado Reforma y según los primeros reportes, una camioneta Honda en color negro embistió a la mujer y a una motocicleta que circulaba por la vía. Debido a las lesiones, la adulta mayor murió en el momento.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las personas, confirmando que ella había fallecido a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Asimismo, el motociclista fue trasladado a un hospital para recibir apoyo médico.

Al parecer, una mujer fue identificada como la presunta responsable y fue puesta a disposición de las autoridades.