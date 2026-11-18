Guanajuato, Gto.- Guanajuato ha aplicado 949 mil 324 dosis de vacunas contra el sarampión durante 2026, como parte de las acciones para proteger a la población y prevenir enfermedades. La campaña se desarrolla en coordinación con el IMSS, ISSSTE y PEMEX, mediante los biológicos SRP y SR.

Vacuna SRP registra más de 279 mil aplicaciones

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, del total de dosis aplicadas, 279 mil 742 corresponden a la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Las otras 669 mil 582 corresponden a la vacuna SR, contra sarampión y rubéola.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el sector salud.

En la aplicación de la vacuna SRP, la Secretaría de Salud estatal registra 199 mil 54 dosis; el IMSS, 76 mil 979; el ISSSTE, 3 mil 450, y PEMEX, 259.

Entre los grupos atendidos destacan las niñas y los niños de un año, con 63 mil 970 dosis, así como menores de 18 meses, con 64 mil 582 aplicaciones.

También se reportaron 33 mil 600 dosis para población de seis años y 16 mil 338 dosis cero, además de otras acciones para iniciar o completar los esquemas de vacunación.

Vacuna SR concentra más de 669 mil dosis

Por otra parte, mediante la vacuna SR se han aplicado 669 mil 582 dosis a distintos sectores de la población, entre ellos personal de salud, docentes, jornaleros agrícolas y población general.

El desglose institucional señala que el ISAPEG aplicó 249 mil 794 dosis; el IMSS, 396 mil 49; el ISSSTE, 23 mil 379, y PEMEX, 360.

Dentro de este grupo, la población general concentra 590 mil 643 aplicaciones. Además, se reportaron 45 mil 108 dosis para niñas y niños de seis a 11 meses.

Otros sectores atendidos fueron el personal de salud, con 14 mil 256 dosis; docentes, con 9 mil 162, y jornaleros agrícolas, con 10 mil 413.

Invitan a revisar las cartillas de vacunación

La Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene la coordinación con las instituciones del sector para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a las vacunas.

Ante ello, el Gobierno de la Gente llamó a madres, padres de familia y población en general a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas correspondientes.

La dependencia recordó que las aplicaciones deben realizarse conforme a las indicaciones del personal de salud.