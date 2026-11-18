Guanajuato, Gto.- Un total de 115 jóvenes participaron en la primera Competencia Estatal de Habilidades Técnicas, organizada por el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), donde demostraron sus conocimientos en nueve especialidades. El encuentro también reunió a 57 expertos acompañantes y reconoció el talento de estudiantes de distintas instituciones educativas.

Jóvenes demostraron sus habilidades en nueve especialidades

Durante dos días, las y los participantes enfrentaron pruebas prácticas en manufactura avanzada, ciberseguridad, automatización, empaque y embalaje, plástico, diseño asistido por computadora, electrónica, electricidad residencial y soldadura.

Las actividades pusieron a prueba sus conocimientos, capacidad para resolver problemas y habilidades para trabajar en equipo. También permitieron intercambiar experiencias y aplicar lo aprendido durante su formación académica.

Durante la ceremonia de premiación, el director general del IECA, Salomón Ceballos Ochoa, reconoció la iniciativa de los jóvenes para participar y asumir nuevos desafíos.

El funcionario los invitó a continuar preparándose fuera de las aulas y aprovechar las oportunidades de formación dual y experiencia laboral en las empresas.

“Ustedes ya están un paso adelante de sus compañeros por haberse decidido a dar ese paso al frente. Mi mensaje es que sigan preparándose. La universidad y la preparatoria no lo son todo; también hay que aprender fuera de las aulas, en las empresas”, expresó.

Estudiante de Inteligencia Artificial destaca en ciberseguridad

Entre los participantes destacó Daniel Raymundo Juárez Domínguez, estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Ibero León, quien obtuvo el primer lugar en Ciberseguridad junto con Diego Emilio Alferez Vallejo.

Antes de conocer los resultados, Daniel compartió que la competencia le permitió llevar a la práctica los conocimientos de su carrera y comprender cómo se utiliza la inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades y proteger sistemas.

“Conocer las bases y entender cómo funcionan estos procesos me ayudará a utilizar la inteligencia artificial de manera más consciente y saber realmente qué estoy haciendo”, comentó.

También destacó la importancia de mantenerse en constante capacitación y actualización ante los cambios tecnológicos.

Resultados de la primera competencia estatal

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La competencia reconoció a estudiantes en cinco especialidades por equipos y cuatro categorías individuales. Estos fueron los resultados:

Competencias por equipo

Especialidad Primer lugar Segundo lugar Manufactura Avanzada Gerardo Tovar Negrete y Ana Celia Herrera González (ITESG) Byron Joseph Jordán Herrera Falcón y Benjamín de Jesús Aebedo Ramírez (ITESI) Ciberseguridad Diego Emilio Alferez Vallejo y Daniel Raymundo Juárez Domínguez (UIA León) Miguel Ángel Pantoja Medina y Yazmín Pérez Aguilera (ITSUR) Automatización Cristian Lona Aguilar, Alexis Pablo González López y Karol Vanesa Hernández Murillo (ITESG) Leonardo Cano Muñoz, Alejandro Juan Alberto Mosqueda Estrada, Josué Erevan Salinas Pizaña, Jesús Eduardo Alonzo Olivares y Andrés Bárcenas Mata (La Salle Bajío Salamanca) Empaque y Embalaje Jorge Negrete Zavala, Melanie Afrodita Ornelas Zavala, Fátima Pérez Medina y René Vargas Villanueva (UPP) Mauricio Axel Gutiérrez Vázquez, Yuliana Antonia Hernández Vieyra, Juan de Dios Contreras Alfaro y Paulina Maricela Tapia Flores (UPB) Plástico Iván de Jesús Noriega Malagón y Ángel Eduardo Rodríguez Arreguín (UPG) Belén Guadalupe Jaramillo Barco y Estrella Monserrat Hermosillo Rocha (CECYTE León III)

Competencias individuales

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Especialidad Primer lugar Segundo lugar Diseño Asistido por Computadora Cristóbal Vega Rosillo (ITESI Tarimoro) Abraham Eli Carrillo Aviña (UPB) Electrónica Carlos Francisco Gutiérrez Nava (UTL) Samuel Alberto Martínez Silva (ITESG) Electricidad Residencial Kevin Yahir Rodríguez Gaona (UTSMA) Enrique Rodríguez Cervantes (UTSMA) Soldadura Rafael Enrique Palomo Pichardo (UPB) Gael Palacios Rangel (CONALEP San Felipe)

Entregan premios económicos y becas de capacitación

Como parte de los reconocimientos, los primeros lugares recibieron premios económicos de 10 mil pesos por equipo ganador y 4 mil pesos en las categorías individuales.

Además, el IECA otorgó 17 becas de capacitación a quienes obtuvieron segundos lugares, con un valor aproximado de 14 mil pesos cada una. Todas las personas participantes recibieron una medalla por su esfuerzo y desempeño.

Con esta primera edición, el Gobierno de la Gente, a través del IECA, busca fortalecer la formación práctica de las juventudes y desarrollar habilidades relacionadas con las necesidades del sector productivo.

La iniciativa forma parte de la visión Guanajuato SUMA, impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para desarrollar el talento, ampliar las oportunidades laborales y contribuir al bienestar de las familias.

El encuentro también permitió que las y los estudiantes intercambiaran conocimientos, conocieran distintas formas de resolver desafíos y fortalecieran capacidades como la comunicación y el trabajo en equipo.

Con estas acciones, el IECA refrenda su compromiso de impulsar el talento técnico de las nuevas generaciones y abrir oportunidades para que las juventudes guanajuatenses continúen aprendiendo e innovando.