Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía de Guanajuato dictó una resolución de 8 años y 3 meses de cárcel en contra de JOSÉ OCTAVIO “N” por el delito de violación en 2023. El hombre atacó a la víctima en el camión de pasajeros que él conducía en Irapuato. Asimismo, en otro caso, ALEXANDER “N” fue sentenciado a 11 años y 8 meses por tentativa de feminicidio contra su pareja en el mismo municipio.

Ambos crímenes, registrados en el municipio de Irapuato, fueron esclarecidos mediante el trabajo de investigación ministerial y pericial presentado ante los jueces de control correspondientes.

Las indagatorias establecieron que el 18 de junio de 2023, el ahora sentenciado citó por la noche en un lugar solitario de Irapuato a una mujer con la que había mantenido un vínculo previo, bajo el argumento de tratar algunos asuntos. Una vez que logró que abordara la ruta que manejaba, aprovechó la confianza existente y las circunstancias del entorno para agredirla sexualmente.

Además de su condena, se me ompuso el pago por la reparación del daño material y moral.

En el caso de mayor penalidad, el fallo condenatorio de 11 años y 8 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025 en un domicilio particular donde habitaba con la víctima, quien era su pareja sentimental.

Tras comenzar a golpearla, la víctima salió al balcón para pedir auxilio a través de los servicios de emergencia; al percatarse de ello, el sujeto la insultó y la empujó de los hombros con la intención de privarla de la vida, provocando que cayera sobre el techo de una vivienda contigua y sufriera lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Tras recibir las denuncias en cada uno de los hechos, la Fiscalía de Guanajuato a través de la FEIDEM del Centro de Justicia para las Mujeres, integró entrevistas, informes periciales y demás pruebas pertinentes que permitieron acreditar plenamente la responsabilidad penal de ambos individuos, garantizando así el acceso a la justicia para las víctimas.