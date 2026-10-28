Industria manufacturera de Guanajuato acumula 11 meses de caída en empleo

Guanajuato.- La industria manufacturera de Guanajuato acumuló 11 meses consecutivos de disminución anual en el personal ocupado de establecimientos vinculados con el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), luego de registrar una caída de 3.74% en agosto de 2026.

De acuerdo a información publicada por Líder Empresarial. El reporte se basó en un análisis de Grupo Financiero BASE, elaborado con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el análisis, Guanajuato se ubicó entre las cinco entidades con mayores disminuciones anuales en el personal ocupado de establecimientos manufactureros IMMEX durante agosto, junto con Ciudad de México, Veracruz, Yucatán y Aguascalientes.

El empleo manufacturero mantiene una tendencia a la baja

La disminución registrada en Guanajuato coincide con una contracción del empleo manufacturero IMMEX a nivel nacional. Según las cifras del INEGI analizadas por Grupo Financiero BASE, el personal ocupado en estos establecimientos disminuyó 0.3% anual durante agosto, hasta ubicarse en 2 millones 813 mil 989 personas.

El diario El Economista también reportó esta tendencia el 26 de octubre, en una nota del periodista Roberto Morales, titulada “Empleo en maquilas hila 32 meses a la baja en agosto”. La publicación señaló que el indicador nacional acumuló 32 meses consecutivos de caídas anuales.

En ese reporte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE, advirtió que el deterioro del empleo en los establecimientos manufactureros IMMEX podría continuar durante los próximos meses.

La especialista atribuyó los riesgos a factores como los aranceles impuestos por Estados Unidos, la mayor cautela de las empresas y el incremento de los costos laborales.

Prendas de vestir y muebles registran fuertes retrocesos

El análisis de Grupo Financiero BASE identificó diferencias entre las actividades manufactureras del país. Durante agosto, la fabricación de prendas de vestir registró una disminución anual de 17.08% en el personal ocupado, mientras que la fabricación de muebles, colchones y persianas retrocedió 10.96%.

La fabricación de insumos textiles también presentó una caída anual de 7.86%, de acuerdo con el mismo análisis.

En contraste, la fabricación de equipo de computación registró un incremento anual de 6.87% en el personal ocupado, lo que refleja un comportamiento desigual entre las distintas ramas de la industria manufacturera.

La industria automotriz sigue bajo presión

La fabricación de equipo de transporte registró una disminución anual de 0.48% en el personal ocupado durante agosto, según el análisis de Grupo Financiero BASE. El subsector acumuló 26 meses de contracciones anuales.

El reporte relacionó este comportamiento con la disminución de la producción automotriz en México, los aranceles impuestos por Estados Unidos y la reducción de las exportaciones hacia ese mercado.

En contraste, la fabricación de equipo de computación mantuvo una trayectoria favorable, impulsada por las exportaciones. El análisis destacó el crecimiento de las ventas mexicanas de estos productos hacia Estados Unidos durante los primeros ocho meses de 2026.

Las exportaciones manufactureras ofrecen un contraste

Pese al retroceso del empleo, los ingresos provenientes del mercado extranjero de los establecimientos IMMEX en México aumentaron 3.18% anual durante agosto, con lo que sumaron cinco meses consecutivos de incrementos.

De acuerdo con Grupo Financiero BASE, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco destacaron entre las entidades con mayores avances en este indicador. En conjunto, los tres estados concentraron 36.08% de los ingresos provenientes del mercado extranjero reportados en las estadísticas analizadas.

Los resultados muestran que el comportamiento de las exportaciones y el del empleo no necesariamente avanzan al mismo ritmo. Aunque los ingresos por ventas al extranjero pueden aumentar, las empresas pueden reducir o mantener sin cambios su plantilla laboral.

Las cifras corresponden a agosto de 2026 y se refieren exclusivamente a establecimientos vinculados con el programa IMMEX, por lo que no representan una medición de todos los empleos manufactureros ni del empleo total de Guanajuato.