Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 73 personas detenidas, 20 vehículos asegurados y 84 dosis de presunta droga decomisadas fue el resultado de los operativos realizados del 8 al 14 de noviembre por los grupos especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato el recuento en ese periodo fue de 31 detenciones las cuales correspondieron a la probable comisión de diversos delitos. Entre estas capturas destacan personas señaladas por su presunta responsabilidad en robos a negocios, así como en robos al interior de vehículos.

Por otra parte, las 42 personas restantes fueron aseguradas por incurrir en faltas administrativas. De manera paralela, las intervenciones operativas permitieron sacar de circulación las 84 dosis de presunta droga y concretar el aseguramiento de los 20 vehículos.

Tanto los detenidos como los vehículos y las dosis aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal y continuar con las indagatorias de ley.