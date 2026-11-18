Guanajuato, Guanajuato.- La explanada de la Alhóndiga de Granaditas comenzaría a adaptarse este miércoles para instalar una pista de hielo navideña. La pista operaría del 10 de diciembre al 6 o 7 de enero, con una inversión aproximada de 2.3 millones de pesos.

Aunque el contrato para el proyecto todavía no ha sido adjudicado; el anuncio lo hizo ex alcalde Alejandro Navarro Saldaña, presidente honorario del Patronato del DIF municipal, quien dijo que su esposa la presidenta municipal, Samantha Smith, le encargó el proyecto.

Según lo que se ha informado, tres empresas de León presentaron propuestas el lunes y la contratación sería, al parecer, por adjudicación directa, y el Comité de Adquisiciones debe decidir a más tardar el 23 de noviembre.

La regidora del PT Olga Durán Torres, integrante del comité, cuestionó que se anunciaran los trabajos antes de aprobar la compra y dijo que el proyecto no está en el presupuesto de este año y que se desconoce el origen de los recursos, añadiendo que el anuncio podría constituir actos anticipados de campaña.