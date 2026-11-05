IEEG designa comité que asesorará el PREP para las elecciones de 2027

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó la designación de cinco personas que integrarán el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), órgano que acompañará los trabajos del PREP durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La integración del comité responde a lo establecido en el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que señala que cada organismo público local debe conformar un comité técnico asesor a más tardar siete meses antes de la jornada electoral correspondiente.

Para seleccionar a sus integrantes, el IEEG implementó un procedimiento bajo los principios de certeza, transparencia y uniformidad en las condiciones de participación.

El COTAPREP es un órgano de asesoría técnica especializada que tendrá la función de acompañar, analizar y formular recomendaciones sobre el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

De acuerdo con la normativa electoral, sus integrantes deben reunir experiencia en estadística y/o ciencia de datos, tecnologías de la información y comunicaciones, investigación de operaciones y ciencia política.

Las personas designadas son:

Paula Concepción Isiordia Lachica.

Lucina Morales Afanador.

Jesús Longinos Guadalupe Nájera Trujillo.

Monserrat Olivos Fuentes.

Norma Griselda Reyes Ávila.

El instituto informó que las cinco personas cuentan con formación académica y experiencia profesional en las disciplinas previstas por la normativa, por lo que, en conjunto, reúnen los conocimientos necesarios para realizar las funciones de asesoría técnica.

El comité tendrá vigencia del 6 de noviembre de 2026 al 30 de junio de 2027.

IEEG aprueba materiales electorales para 2027

En otro punto del orden del día, el Consejo General del IEEG aprobó los modelos de materiales electorales que se utilizarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Entre los materiales autorizados se encuentran las cajas paquete electoral para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, las urnas para ambas elecciones, etiquetas braille para identificar las urnas, cinta de seguridad y la caja contenedora de material electoral.

Para los materiales que requieren una dotación por casilla se estableció una cantidad de referencia de 8 mil 808 unidades, con el propósito de atender las necesidades previstas y contar con un margen adicional de seguridad.

El IEEG informó que, durante los últimos meses, la Dirección de Organización Electoral realizó trabajos de recuperación, restauración y conservación de los materiales utilizados en el proceso electoral anterior, lo que permitió integrar un inventario considerable de artículos susceptibles de reutilizarse.

Debido a ello, solo será necesario adquirir el 12.48% de las cajas paquete electoral, urnas, etiquetas braille y bases porta urna requeridas para el próximo proceso electoral.

El 87.52% restante podrá cubrirse con los materiales disponibles en el inventario institucional.