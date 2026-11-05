Carrera Nocturna de Irapuato espera reunir a mil 500 participantes este 7 de noviembre

Irapuato, Guanajuato.- La Carrera Nocturna “Entre la Vida y la Muerte” 2026 se realizará este sábado 7 de noviembre en Irapuato, con una expectativa de reunir a mil 500 corredoras y corredores, informó el Gobierno Local.

A través de la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato (COMUDAJ), se invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad deportiva, que busca fomentar la activación física y la convivencia familiar.

La carrera contará con tres distancias: 650 metros, 3 y 7 kilómetros, con opciones para que personas de diferentes edades puedan sumarse a la competencia.

Recomiendan medidas de seguridad a participantes

Como parte de las recomendaciones para quienes asistan al evento, las autoridades sugirieron portar, de preferencia, un chaleco reflejante, utilizar estacionamientos autorizados y evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos.

También recomendaron verificar que las puertas y ventanas de los automóviles queden correctamente cerradas, así como resguardar mochilas, bolsas y dispositivos electrónicos en un lugar seguro.

Otra de las medidas preventivas es guardar las pertenencias en la cajuela antes de llegar al lugar del evento.

El Gobierno de Irapuato invitó a familias, grupos de amigos y personas aficionadas al deporte a participar en la Carrera Nocturna “Entre la Vida y la Muerte” 2026, que combinará actividad física y tradiciones.