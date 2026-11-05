Guanajuato dispone de 1.7 millones de vacunas contra influenza y COVID-19 para temporada invernal

Guanajuato.- Guanajuato cuenta con 1.7 millones de vacunas contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal, por lo que la Secretaría de Salud estatal llamó a la población, principalmente a los grupos vulnerables, a acudir a inmunizarse antes de que aumente la circulación de virus respiratorios.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que están disponibles un millón de dosis contra la influenza y 700 mil contra COVID-19, las cuales se aplican en los Centros de Salud de la Gente y Hospitales de la Gente.

La campaña de vacunación se mantendrá hasta abril de 2027 y busca prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger a la población durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

¿Quiénes deben vacunarse contra influenza y COVID-19?

La Secretaría de Salud de Guanajuato destacó que la vacunación es especialmente importante para los siguientes grupos:

Mujeres embarazadas.

Adultos mayores de 60 años.

Niñas y niños de seis meses a cinco años.

Personal de salud.

Personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.

Personas con padecimientos que comprometan su sistema inmunológico, entre ellos el cáncer.

Cortés Alcalá invitó a las familias a no esperar a que comiencen las bajas temperaturas o presenten síntomas de alguna enfermedad para acudir a recibir las vacunas.

«Cuando llegue el frío fuerte y comience la temporada de enfermedades como influenza y COVID-19, queremos que las personas estén bien protegidas. Por eso es importante que aprovechen este momento y no esperen a enfermarse para buscar atención», señaló.

Vacunación redujo casos de COVID-19 e influenza en Guanajuato

El funcionario estatal destacó que durante el periodo anterior la vacunación contribuyó a disminuir los casos de COVID-19 en prácticamente 50 por ciento respecto al año previo, mientras que los contagios de influenza se redujeron alrededor de 10 por ciento.

Por ello, insistió en que la inmunización anticipada permite que el organismo desarrolle defensas antes de que se intensifique la circulación de los virus respiratorios.

Finalmente, advirtió que las personas que no cuentan con la protección correspondiente tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones y requerir hospitalización, por lo que reiteró el llamado a completar los esquemas de vacunación y proteger a sus familias.