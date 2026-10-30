Guanajuato y Fengdu firman acuerdo de cooperación económica

Guanajuato, Guanajuato.- El gobierno municipal de la capital firmó un Memorando de Entendimiento para la Profundización de la Cooperación Económica y Comercial con el Condado de Fengdu, Chongqing, China.

El documento fue suscrito por la presidenta municipal Samantha Smith y Zhang Jijun, secretario del Comité del Partido Comunista en Fengdu y máxima autoridad de la delegación china que visita Guanajuato Capital, en el marco de las actividades del 8.º Festival del Día de Muertos 2026.

El hermanamiento, iniciado en 2021 y formalizado en 2025, establece un paso hacia una colaboración práctica y productiva, al establecer canales de cooperación que permitan impulsar los sectores económicos locales y proyectarlos hacia nuevos mercados internacionales.

Zhang Jijun destacó la sólida relación de respeto y amistad construida a lo largo de los años mediante visitas recíprocas e intercambios artísticos y culturales. Señaló que la distancia geográfica no representa un obstáculo para alcanzar objetivos comunes.

“Un antiguo proverbio chino dice que quienes comparten la misma aspiración no consideran las montañas ni los mares como una distancia. Queremos seguir consolidando la conectividad económica, el aprendizaje cultural y las visitas periódicas de empresarios y jóvenes entre ambas regiones”, expresó el representante de Fengdu.

El Memorando de Entendimiento, cuya vigencia comprende del 29 de octubre de 2026 al 31 de diciembre de 2030, contempla la apertura de mercados agroalimentarios para facilitar la exportación de tequila, mezcal, carne de res y productos agrícolas de Guanajuato hacia China.

Asimismo, establece acciones para impulsar alianzas estratégicas en las industrias del cuero, calzado, textil y manufactura, mediante encuentros de negocios y la generación de espacios de exhibición internacional para pequeñas y medianas empresas.

En materia turística y cultural, ambas localidades aprovecharán la proyección del Festival del Día de Muertos de Guanajuato Capital y la Feria del Templo de Fengdu para desarrollar proyectos audiovisuales conjuntos y promover el intercambio de visitantes.

Para garantizar el seguimiento de estos compromisos, se estableció un mecanismo de vinculación anual que contempla visitas periódicas de autoridades, representantes empresariales, jóvenes y comunidades artísticas de ambas localidades.