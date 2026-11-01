Guanajuato y Arizona State University firman alianza para impulsar industria de semiconductores

León, Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato estableció una alianza con Arizona State University (ASU) para impulsar el desarrollo de talento especializado y fortalecer las capacidades del estado en sectores tecnológicos como semiconductores, microelectrónica, manufactura avanzada e industria automotriz.

El acuerdo busca ampliar las oportunidades laborales para las nuevas generaciones y avanzar hacia industrias con mayor especialización, tecnología e innovación. La iniciativa fue encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien recibió a una delegación de la universidad estadounidense del 28 al 30 de octubre.

Durante la visita, encabezada por James O’Brien, vicepresidente sénior de Asuntos Universitarios y jefe de Gabinete de la Presidencia de ASU, se firmó un memorándum de entendimiento entre el Gobierno estatal y la institución.

El documento establece las bases para desarrollar proyectos de colaboración en semiconductores, manufactura avanzada, industria automotriz y movilidad. También contempla fortalecer las cadenas de suministro, identificar capacidades tecnológicas y de talento, así como promover intercambios, capacitación y espacios de diálogo entre los sectores académico, empresarial y gubernamental.

De acuerdo con la información estatal, Arizona State University ocupa el primer lugar en innovación entre las universidades de Estados Unidos durante doce años consecutivos y cuenta con capacidades especializadas en ingeniería eléctrica, ciencias de materiales, microelectrónica y tecnologías relacionadas con semiconductores.

Guanajuato fortalece sus capacidades en semiconductores

El estado cuenta con instituciones, proyectos e infraestructura que buscan sentar las bases para desarrollar conocimiento, investigación y talento en distintas áreas de la cadena de valor de los semiconductores.

Entre los avances se encuentra el programa B-CHIPS, iniciativa que articula a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), instituciones de educación superior y actores especializados en diseño electrónico.

Entre sus resultados destacan la capacitación de docentes en diseño, montaje y pruebas de chips, así como la elaboración de una oblea multiproyecto de silicio con alrededor de 200 circuitos integrados.

Este trabajo se complementa con la infraestructura y experiencia del Centro de Diseño Electrónico y Circuitos Integrados (CEDECI), enfocado en diseño electrónico y formación especializada; el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), dedicado a la capacitación técnica; y el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), con experiencia en investigación, óptica y fotónica.

A estos esfuerzos se suma el proyecto de un cuarto limpio en las instalaciones del IECA, que contará con el acompañamiento técnico del CIO y permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica y las capacidades de formación especializada en Guanajuato.

De esta manera, el estado busca vincular el desarrollo científico y la preparación de talento con las necesidades tecnológicas de la industria, mediante la colaboración entre instituciones educativas, centros de investigación e infraestructura especializada.

Talento especializado para atraer inversiones

El Gobierno estatal considera que la formación de profesionales en áreas tecnológicas es uno de los factores para atraer empresas de alta tecnología y fortalecer la competitividad industrial.

La colaboración con Arizona State University contempla oportunidades de intercambio académico, formación internacional, investigación aplicada y vinculación empresarial, con el propósito de acercar a Guanajuato conocimientos y experiencias de una institución reconocida por su innovación.

En el contexto de la transformación de las cadenas globales de suministro, el estado busca ampliar su participación en sectores como semiconductores, manufactura avanzada y automotriz, mediante capacidades que vayan más allá de la producción.

A través de la Secretaría de Economía y la estrategia Guanajuato SUMA, el Gobierno estatal impulsa la vinculación entre empresas, universidades y centros de investigación para fortalecer el desarrollo de ingeniería, diseño e innovación tecnológica, así como generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.