Guanajuato realiza foros para integrar propuestas de mujeres indígenas y afromexicanas

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato puso en marcha una serie de foros de consulta para incorporar las necesidades, conocimientos y propuestas de mujeres de pueblos originarios y comunidades afromexicanas en las políticas públicas del estado.

Los encuentros buscan generar espacios de diálogo directo, con respeto a la diversidad cultural, para que las voces de las mujeres sean consideradas en la toma de decisiones y en el diseño de acciones que fortalezcan sus derechos, autonomía y liderazgo comunitario.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva, de la Secretaría de las Mujeres, y la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas, de la Secretaría de Derechos Humanos.

De acuerdo con la información del Gobierno estatal, los foros utilizan dinámicas participativas enfocadas en la conversación colectiva y materiales de origen natural. El objetivo es propiciar una escucha activa, sin imponer etiquetas ni revictimizar, además de respetar la diversidad lingüística de cada región.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, destacó la importancia de escuchar directamente a quienes preservan la historia, la identidad y los saberes de sus comunidades.

“Es importante advertir o considerar que las mujeres indígenas y afromexicanas, sostienen la vida y la historia de nuestras comunidades en el estado de Guanajuato. En la Secretaría de las Mujeres consideramos la organización de estos foros, no como un mero trámite administrativo, sino como un acto de justicia y de respeto a sus voces, lo que hoy nos proponen es la guía de nuestro trabajo para asegurar que vivan seguras, con bienestar y con la libertad de decidir su propio camino. Para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, escucharles, verlas frente a frente y respetar sus costumbres es importante, es vital, es necesario”, resaltó.

Foros reúnen a 92 participantes en cuatro municipios

Las primeras jornadas se realizaron en Valle de Santiago, Villagrán, Tierra Blanca y Victoria, donde participaron 92 personas: 90 mujeres y dos hombres.

Cada foro contempla dos etapas. La primera consiste en el diálogo y la exploración de vivencias, fortalezas y prioridades comunitarias. En la segunda, denominada devolución y validación, las propias comunidades revisan, complementan y aprueban las propuestas recabadas.

Consultas continuarán en Salvatierra, Comonfort y Dolores Hidalgo

El ciclo de consultas continuará en Salvatierra, Comonfort y Dolores Hidalgo C.I.N., con el propósito de recoger experiencias y realidades que complementen los datos oficiales y permitan considerar la diversidad de las comunidades de Guanajuato.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca integrar las propuestas de las mujeres indígenas y afromexicanas en las políticas públicas relacionadas con sus derechos, seguridad y desarrollo integral.