Entre cuestionamientos, la presidencia municipal capitalina presume el Festival del Día de Muertos

Guanajuato, Gto.- La presidenta Municipal Samantha Smith se subió molesta a su camioneta cuando el reportero de un medio local la cuestionaba del porqué los comerciantes del llamado “Túnel de la Muerte” pagaban a una empresa y no al municipio; debió mandar un comunicado para dar su versión del tema. Luego daría declaraciones para aclarar por qué usaron lápidas de difuntos sepultados en el panteón de Santa Paula. Mientras que las quejas por los problemas de movilidad retumbaban en redes digitales.

Fue un periodicazo bien dado: un joven reportero preguntó a comerciantes que se instalaban en la calle Subterránea y ahí explicaron que pagaron cuota a una empresa ligada a gobiernos panistas. Samantha Smith se molestó cuando el reportero preguntó sobre el tema y luego mandó boletín:

“La organización comercial del Octavo Festival del Día de Muertos responde al objetivo de brindar mejores condiciones de orden, seguridad e imagen a comerciantes y visitantes, al tiempo que se impulsa la economía de las familias capitalinas”.

Añadió que “la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico realizó previamente un estudio de mercado en el que se compararon tres propuestas de proveedores de equipamiento, seleccionando la opción más económica que cumplía con las características y necesidades del festival”.

En otras palabras: que lo hicieron por imagen y que “Los comerciantes cubrieron directamente a la empresa los servicios de equipamiento de sus puestos, que incluyeron mobiliario, impresiones para la identificación de los espacios comerciales, así como tótems informativos. Estos recursos no ingresaron a la Tesorería Municipal ni representaron una erogación del Gobierno Municipal”.

Con ello reconocieron que un particular lucra con un espacio público.

Y apenas salía de una, cuando otro medio publicó que usaron 16 lápidas reales, extraídas del panteón de Santa Paula, para decorar el túnel y lo hicieron sin permiso de los familiares; esta decisión ocasionó indignación entre la población.

La respuesta a través de Comunicación Social: que la decisión se tomó con la intención de preservar una parte de la historia de la ciudad y que las sacaron del panteón bajo el argumento de que si nadie los reclama pueden conservarse como parte del patrimonio cultural:

“De acuerdo con nuestro reglamento, cuando se agotan los procesos legales y nadie reclama estos bienes históricos, pueden conservarse como parte del patrimonio cultural del Municipio. Con esta decisión buscamos preservar una parte de nuestra memoria histórica, dando a estas piezas un uso respetuoso y significativo, en lugar de destinarlas al desecho. De eso se trata también el Día de Muertos en Guanajuato: de mantener viva nuestra memoria y honrar a quienes ya no están entre nosotros”.

Pero la reportera que publicó la información no se tragó el cuento y les citó el artículo 74, que establece que los monumentos y lápidas que se construyen sobre las fosas o gavetas son

propiedad privada. Mientras que la referencia al Patrimonio Cultural es sobre los cuerpos momificados que se exhumen:

“Los monumentos funerarios y lápidas que se construyan sobre las fosas son propiedad particular de quien los coloque. Sin embargo, para poder retirarlos, es necesario recabar la autorización del administrador del panteón”.

La conclusión: el Gobierno Municipal violó el reglamento, no mostró algún documento que compruebe que se buscó a los familiares para su retiro y algunas lápidas tienen leyenda dice perpetuidad y con fechas recientes de hasta 2000.

El caos vial

Filas de más de tres kilómetros para entrar a la ciudad, vialidades como el Diego Rivera y el túnel del Barretero atiborrados de autos. La Subterránea bloqueada y la dificultad para llegar a estacionamientos. El transporte público paralizado.

La respuesta: otro boletín: “la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato implementó puntos de control en los principales accesos a la ciudad y reforzó el Operativo Relámpago en comunidades y vialidades rurales, como parte de las acciones especiales por el Festival del Día de Muertos. Estos trabajos se realizan con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”.

Vigilancia en los accesos de la ciudad, colapsados, por completo, mientras que hacen operativos en La Trinidad, El Tejabán, San José del Chapín, San Nicolás del Chapín, El Coyote, Zangarro, Los Nicolases, San José de Llanos, Ex Hacienda de Guadalupe, Granja La Paz, Capulín de Bustos, Cañada de Bustos y Santa Teresa, revisión 71 motocicletas, 46 vehículos y camionetas y 127 personas detenidas. En el centro, el caos.

Luces y sombras

El Festival de Día de Muertos tenía en el mega altar de ofrendas de las Escalinatas de la Universidad de Guanajuato sus principales atractivos. El hacer de la fiesta un carnaval atrae a miles de personas más y las calles lucen con la intensidad que no tuvo en el pasado Festival Internacional Cervantino. Para un gobierno que sólo valora a la cultura “que vende”, la respuesta fue de contraste: las banderas que no colocaron durante el festival en la Plaza de las Ranas, ahora sí están con el Festival de Día de Muertos. Se nota que “El Padrino” regresó al gobierno.