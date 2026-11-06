Congreso de Guanajuato: morenistas ‘dejan’ hablando solos a panistas

Guanajuato, Guanajuato.- En esta ocasión, los morenistas “tiraron de a locos” a la bancada panista y los dejaron hablando solos en denuncias contra la corrupción cuatroteísta.

Previamente, con voto de la mayoría panista y aliados, aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de tres propuestas legales. La primera, una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, formulada en la 65 Legislatura; la segunda, una propuesta para modificar la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para que la PRODHEG investigue violaciones entre particulares y un punto de acuerdo que buscaba exhortar al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato a evaluar y, en su caso, implementar la creación de un juzgado especializado en procedimientos de adopción, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

También se avaló el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Constitución Política local en materia de identificación forense. Al hablar en contra, el diputado David Martínez Mendizábal detalló que la propuesta contemplaba reformar la constitución para que el Ministerio Público estableciera sistemas de investigación especializados en seguridad pública, respondiendo a una exigencia histórica de los colectivos de familias buscadoras que reclaman justicia social, un trato digno en el manejo de cuerpos y certeza en los procesos de identificación.

Como parte del orden del día, se dio cuenta con la iniciativa de reforma, formulada por la gobernadora del estado, al Código Penal estatal y a la Ley de Salud, en materia de tipificación de la cohabitación forzada, así como medidas para la atención del embarazo en niñas y adolescentes, la cual se turnó a la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud, respectivamente.

Asuntos generales

La diputada morenista Plásida Calzada Velázquez reflexionó sobre la resistencia histórica de las comunidades indígenas para lograr representación política, al señalar que los recientes resultados en Estados Unidos demuestran que los sectores históricamente invisibilizados están alcanzando espacios de poder gracias al esfuerzo de generaciones pasadas.

El emecista Rodrigo González Zaragoza se refirió a la iniciativa que presentó su grupo parlamentario para fortalecer la autonomía de los condominios, mejorar la administración de sus recursos y garantizar que las multas por incumplimiento de las normas internas se destinen directamente al mantenimiento y mejoramiento de los espacios comunes.

El panista Aldo Iván Márquez Becerra señaló que la administración federal normalizó la corrupción al introducirla en las instituciones públicas y sustituir la rendición de cuentas por la lealtad política, advirtiendo que los casos recientes en el Instituto Nacional Electoral reflejan una forma de gobierno que ataca a quienes denuncian irregularidades.

Criticó que se intente justificar el presente con el pasado y cuestionó el papel de los órganos de control, mientras que el oficialismo emprende una estrategia para someter a los órganos autónomos sustituyendo perfiles técnicos por lealtades políticas.

En específico se refirió a casos de corrupción en Segalmex y otros casos de corrupción. Ya para ese momento, una parte de la bancada panista t casi toda la morenista estaba fuera del salón de pleno.

Hasta la presidenta de la Mesa Directiva, Karol Jared González Márquez andaba fuera. Como se quedaron la morenista María Eugenia “Jenny“ García Oliveros, algunos panistas y de otros partidos, había 18 y los panistas siguieron con su discurso y sus pancartas contra el gobierno federal morenista.

Pasado el momento, el activo panista Juan Carlos Romero Hicks para hablar del Instituto Nacional Electoral.

Su compañera Yesenia habló de los recientes resultados electorales en Estados Unidos y otro panista, Roberto Carlos Terán Ramos se refirió a la situación de los productores del campo mexicano.

El priista Alejandro Arias Ávila señaló que el conflicto entre Amílcar Olán Aparicio y Andrés Manuel López Beltrán refleja rupturas dentro de redes de poder a raíz de filtraciones y expedientes judiciales, recordando que Olán fue identificado como operador financiero beneficiado con contratos multimillonarios en obras insignia mediante su cercanía política.

La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia le secundó e indicó que había una gran contradicción en los proyectos políticos que propinan igualdad y justicia, porque reproducen las mismas desigualdades que exigieron extinguir. Lo anterior, en referencia a las promesas del Partido MORENA y los hechos que han sucedido, como la destrucción de instituciones y la corrupción en todas partes.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco cerró la tanda al cuestionar la postura del gobierno municipal capitalino en el pasado Festival de Día de Muertos, sobre todo por los riesgos que había en el llamado “Túnel de la Muerte”.

Los morenistas sólo regresaron al pase final de lista.