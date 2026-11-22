Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato remontó un marcador adverso y derrotó 2-1 a Tapachula, en el duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga Premier, disputado en el Estadio Olímpico de Tapachula.

El conjunto chiapaneco se adelantó al minuto 53 con anotación de Andrés Moya, pero Heriberto de la Rosa empató al 61 y Daniel Flores selló la remontada al minuto 77.

El Irapuato dominó gran parte del segundo tiempo y encontró la recompensa a su insistencia para llevarse tres puntos como visitante.

La trinca sumó una nueva victoria en su camino por mantenerse en la cima de la clasificación.

Tapachula intentó rescatar el empate en los últimos minutos, pero el disparo de Gabriel Sánchez terminó estrellándose en el poste, mientras que la defensa fresera logró alejar el peligro.

El Irapuato volvió a demostrar su capacidad de reacción al remontar un encuentro complicado y quedarse con el triunfo por 2-1.