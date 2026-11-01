Asesinan a un hombre en el puente de la colonia Los Ángeles, en Silao

Silao, Guanajuato.- Un hombre murió tras ser atacado a balazos en el puente de la colonia Los Ángeles, sobre la avenida Prolongación Pedro Moreno, en Silao.

El ataque ocurrió después de las 7 dela noche cuando personas que viven cerca escucharon varias detonaciones y, al salir, vieron a un hombre herido sobre el puente.

Algunos testigos llamaron al 911, acudiendo policías municipales y paramédicos.

Al llegar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. La Secretaría de Seguridad Pública de Silao informó que sus elementos localizaron a “un masculino sin signos vitales” en el sitio, detallando que los presuntos responsables huyeron antes de que llegaran las autoridades.

Elementos federales y municipales acordonaron la zona mientras agentes del Ministerio Público hacían el peritaje. Después se levantó el cuerpo y se abrió una carpeta de investigación por homicidio.