Asesinan a un hombre en el puente de la colonia Los Ángeles, en Silao

Vecinos escucharon disparos la noche del sábado; los agresores escaparon y, hasta ahora, no hay detenidos

Redacción Notus1 noviembre, 2026

Silao, Guanajuato.- Un hombre murió tras ser atacado a balazos en el puente de la colonia Los Ángeles, sobre la avenida Prolongación Pedro Moreno, en Silao.

El ataque ocurrió después de las 7 dela noche cuando personas que viven cerca escucharon varias detonaciones y, al salir, vieron a un hombre herido sobre el puente.

Algunos testigos llamaron al 911, acudiendo policías municipales y paramédicos.

Al llegar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. La Secretaría de Seguridad Pública de Silao informó que sus elementos localizaron a “un masculino sin signos vitales” en el sitio, detallando que los presuntos responsables huyeron antes de que llegaran las autoridades.

Elementos federales y municipales acordonaron la zona mientras agentes del Ministerio Público hacían el peritaje. Después se levantó el cuerpo y se abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Redacción Notus1 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información