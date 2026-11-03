Guanajuato: ‘presumen’ derrama por 349 MDP en Festival de Día de Muertos

Guanajuato, Guanajuato.- Como se esperaba: números para justificar el caos que vivió la ciudad y no contestar al cuestionamiento sobre la empresa que rentó espacio púbico en el “Túnel de la Muerte”.

En rueda de prensa, la presidenta municipal Salamntha Smith, junto con miembros de su gabinete, representantes de asociaciones civiles y de la iniciativa privada, dio a conocer que en su octava edición, el Festival del Día de los Muertos registró una asistencia acumulada de 497 mil 784 personas; 264 mil visitantes únicos y una derrama económica de 349.2 millones de pesos.

Afirmaron que la festividad atrajo a cientos de miles de personas provenientes de 20 países, en su mayoría de Japón, China, España y Colombia.

La directora general de Turismo, Hospitalidad y Economía, Denisse Michelini, explicó que se tuvo un promedio de ocupación de 87.5% en los seis días del festival, y de 100% el fin de semana; que se tuvo un crecimiento anual general de 20%, uno de 13.5% en derrama económica en el Túnel de Tradición, con 7 millones 942 mil 525 pesos, respecto a la edición del año anterior.

El Festival del Día de Muertos recibió a las y los asistentes con actividades como el Desfile de Catrinas, en el que participaron mil 250 personas; la Procesión de los Angelitos, que reunió a más de 250 participantes; el Concurso de Catrinas con más de 300 asistentes; recorridos por el Panteón de Santa Paula y funciones de cine a los que acudieron casi dos mil personas; la edición XXI de Muerte en Cartelera, en la que participaron más de 400 artistas de todo el estado, el videomapping que disfrutaron más de 3 mil 450 personas, y la edición IX de El Tapete de la Muerte, que contó con más de 120 equipos.

En el tema operativo, el secretario de Seguridad, Luis Gamba informó que del 28 de octubre al 02 de noviembre realizaron 92 operativos, con la participación de más de 500 elementos, gracias al trabajo coordinado con corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales, se logró tener saldo blanco. El funcionario dio a conocer que registraron más de 331 autobuses durante este periodo, 227 de ellos arribaron el domingo.

Durante los seis días se generaron aproximadamente 750 toneladas de residuos asociados al evento, para atender las necesidades especiales en materia de Servicios Públicos, laboraron 181 trabajadoras y trabajadores, en tres turnos, para realizar labores de limpieza las 24 horas del día.

Adriana López Padilla, del Consejo de Promoción Turística; Pedro Chacón, presidente de Manos Unidas; Karen Burstein, presidenta de AMEXME capítulo Guanajuato; Rubén Morelos, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato; Alicia Mercado, presidenta de CANIRAC delegación Guanajuato Capital y Marco Borunda de la Unión Restaurantera; expresaron a nombre de negocios, emprendedoras, y asociaciones participantes, su satisfacción con la octava edición de este festival, que se construyó de la mano de todas y todos ellos.

El costo, empero, fue una ciudad con movilidad desquiciada durante los días que duró el festejo, al ser bloqueada la calle Subterráneo, la principal vialidad del centro de la ciudad.

Negocios privados con espacios públicos

El tema más polémico de la festividad fue que la empresa privada Custom Bajío rentó los espacios comerciales para el “Túnel de la Muerte”. La respuesta de Samantha Smith fue que no corresponde al gobierno municipal “hacer negocio”, sino que eso corresponde al sector privado.

Custom Bajío publicó un comunicado en el que asegura que no recibieron concesión alguna para la explotación de la vía pública y que no administran recursos del erario municipal. Señala que su participación “tuvo una naturaleza estrictamente empresarial y privada, sin asumir funciones públicas ni facultades reservadas a la autoridad municipal”, circunscribiéndose a la prestación de servicios privados, sin que la contratación de dichos servicios implicara “la transferencia de facultades de autoridad ni de derechos de explotación sobre la vía pública”.

Especificaron que las funciones de organización institucional del festival, autorización de espacios públicos y supervisión administrativa corresponden a las autoridades competentes y son distintas a los servicios materiales y logísticos prestados por la empresa.

La empresa aseguró que su participación en el Festival del Día de Muertos 2026 de Guanajuato fue como “prestador de servicios privados de infraestructura, mobiliario, imagen comercial, señalización y logística destinados al desarrollo de las actividades comerciales realizadas en el espacio denominado Túnel de Tradición, ubicado en la calle subterránea”.

Estoy es: que sólo rentaron mobiliario, dato que contrasta con lo declarado por comerciantes: pagaron por muebles y espacio a la empresa, no a la presidencia municipal.

La participación del gobierno municipal dejó otro tema sin responder: el haber sacado lápidas de tumbas del panteón de Santa paula para colocarlas como decoración en la calle Subterránea sin haber tenido el correspondiente permiso.

La presidencia municipal señaló que la empresa organizó el comercio y la empresa declaró que ellos no cobraron por el espacio público.

A la normalidad la ciudad

La noche del domingo concluyó con “El regreso al Mictlán”: el camino de dos representaciones de la Muerte –una cristiana y otra preshispánica- sobre tapetes elaborados durante el día por 125 equipos con personas procedentes de varias entidades del país y del extranjero.

Este martes los stand fueron levantados de la calle Subterránea y se procedió a la limpieza y lavado de calles y túneles.