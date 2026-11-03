Frente frío provocará descenso de temperaturas en Guanajuato a partir del jueves

Guanajuato.- Un nuevo frente frío procedente del norte del país provocará un descenso de temperaturas en Guanajuato a partir del jueves o viernes, principalmente durante las mañanas, luego de varios días con ambiente cálido y máximas cercanas a los 30 °C, informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.

El especialista explicó que, durante los primeros días de la semana, predominará el cielo mayormente despejado y habrá muy baja probabilidad de lluvia en gran parte del estado.

Para la segunda mitad de la semana, se prevén temperaturas mínimas de entre 10 y 12 °C en la zona norte, mientras que en las regiones serranas podrían registrarse valores inferiores. En el centro y sur de Guanajuato, los termómetros marcarían entre 12 y 14 °C.

En contraste, antes del sábado persistirán condiciones cálidas, con temperaturas cercanas a los 30 °C en municipios como Valle de Santiago, Celaya, Irapuato y Pénjamo, así como en otras localidades del centro y sur de la entidad.

Prevén rachas de viento y posibles lluvias el domingo

Respecto al viento, se esperan ráfagas máximas de entre 30 y 40 kilómetros por hora en la región comprendida por Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y zonas aledañas. En el resto del estado, el viento se mantendrá de ligero a moderado.

Asimismo, Esquivel Longoria indicó que no se prevén lluvias durante la mayor parte de la semana; sin embargo, a partir del domingo aumentará la probabilidad de precipitaciones, acompañadas de un ambiente más fresco.

Ante estas condiciones, se recomienda protegerse de la radiación solar, mantener la hidratación y tomar precauciones ante los cambios de temperatura que podrían presentarse hacia el cierre de la semana.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo en las redes sociales del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato, así como en el sitio web www.acaug.ugto.mx.