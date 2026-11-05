Entregan segundo pago de becas en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- La entrega del segundo pago de becas en Manuel Doblado se llevará a cabo en la casa de cultura Ramón Torres Franco hasta las 4 de la tarde. El municipio instó a los beneficiarios a acudir a la dependencia.

El pasado 5 de octubre se entregó el primer pago tanto para beca general y académica como para de transporte y sostenimiento. Los horarios se dividieron conforme el tipo de apoyo, sin embargo, en esta ocasión se extendió la jornada para todos.

En importante señalar que en el municipio hay distintas modalidades de apoyos.

Beca general: destinada a primaria, secundaria, preparatoria y universidad (incluyendo posgrados como maestría y doctorado)

Beca para transporte: se cubre el transporte a otro municipio o de una comunidad a la cabecera municipal, los solicitantes deben acreditar un promedio mínimo de 8.0

Beca de inscripción a estudiantes de educación de nivel superior: se otorga comprobando el ingreso a duchas instituciones

Beca académica: apoyo a estudiantes con promedio mínimo de 8.0

Beca de sostenimiento: los alumnos universitarios que estudien en otra ciudad y mantengan promedio mínimo de 8.0 pueden solicitarla