Ataques armados dejan 3 muertos y un presunto levantón en Silao

En la comunidad Monte del Coecillo se registró una agresión con 3 víctimas mortales; más tarde se reportó la supuesta privación de la libertad de una persona en la colonia Sopeña

Redacción Notus3 noviembre, 2026

Silao, Guanajuato.- Grupos armados dejaron 3 muertos y una persona presuntamente privada de la libertad en dos hechos delictivos en Silao. En la comunidad Monte del Coecillo, dos personas perdieron la vida a balazos; otra tercera murió en el hospital. Mas tarde, en la colonia Sopeña se reportó un supuesto levantón.

El primer hecho ocurrió en la noche del lunes, sobre la calle Miguelo Hidalgo, cuando personas se encontraban aparentemente conviviendo y fueron sorprendidos por las balas. Dos hombres murieron en el lugar debido a las lesiones. Uno más quedó herido y fue trasladado a un hospital, pero poco después se confirmó su deceso mientras recibía atención médica.

Autoridades llegaron y acordonaron el área para dar paso a la Fiscalía del Estado y al SEMEFO. Las identidades de las víctimas permanecen desconocidas.

La madrugada del martes, en la calle Cubilete de la colonia Sopeña, vecinos reportaron varias detonaciones. Según información extraoficial, un comando armado arribó a un domicilio y se levó a la fuerza a una persona. Hasta el momento se desconocen más datos al respecto.

Redacción Notus3 noviembre, 2026

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