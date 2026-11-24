Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo inició la construcción de la vialidad de acceso al futuro Recinto Ferial y Centro de Convenciones, una obra que contempla una inversión de 6 millones 115 mil 276 pesos. El proyecto busca mejorar la conectividad, facilitar los traslados y comenzar el desarrollo de un nuevo espacio para eventos en el municipio.

Arranca primera etapa de la vialidad

El inicio de los trabajos fue encabezado por la presidenta municipal, Yozajamby Molina, quien estuvo acompañada por integrantes del Ayuntamiento, representantes de organizaciones civiles, cámaras empresariales, clubes de servicio y asociaciones locales.

También asistieron integrantes del Comité de Participación Ciudadana y habitantes de la zona, quienes respaldaron el arranque de esta obra.

Esta primera etapa contempla la construcción de 197 metros lineales de carretera, con carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 14 metros de ancho.

La vialidad tendrá cuatro carriles de circulación, dos por sentido, desde el bulevar Santos Degollado hacia el arroyo de la zona.

Además, el proyecto incluye:

Instalación de 26 luminarias solares.

Colocación de 57 metros de tubería PEAD de 15 pulgadas.

Construcción de tres pozos de visita.

Instalación de dos alcantarillas para el paso de agua pluvial.

Colocación de señalamiento vial.

Buscan conectar el bulevar Santos Degollado con Magallanes

Durante el arranque, la alcaldesa Yozajamby Molina señaló que la obra es resultado del orden financiero y la disciplina en el gasto público de su administración.

Explicó que estas medidas permitieron adquirir un terreno propio para el futuro recinto, con lo que el municipio busca dejar atrás los gastos millonarios en rentas y montajes temporales.

La presidenta municipal también destacó que esta vialidad representa la primera etapa de un corredor de movilidad. En fases posteriores, el proyecto permitirá conectar el bulevar Santos Degollado directamente con la carretera a Magallanes.

La obra también beneficiará a estudiantes y familias

El proyecto busca mejorar los traslados cotidianos de estudiantes, deportistas y familias de distintos sectores de Pénjamo.

La nueva vialidad facilitará el acceso a la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, la Unidad Deportiva Sur y la Clínica del Bienestar para Mascotas.

También permitirá una conexión más ágil hacia la autopista y colonias como Las Fuentes y Corral de Piedra.

Otro de los beneficios será la incorporación de infraestructura pluvial y sanitaria para atender las necesidades de esta zona.

Con el inicio de estos trabajos, el Gobierno Municipal busca avanzar en la construcción del futuro Recinto Ferial y Centro de Convenciones, además de mejorar la infraestructura y movilidad de Pénjamo.