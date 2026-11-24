Juventino Rosas, Guanajuato.- Tres personas murieron en un choque entre una patrulla de FSPE y un taxi de San Diego de la Unión sobre la carretera Guanajuato-Juventino Rosas. De acuerdo con información oficial, las víctimas eran pasajeros del taxi y entre ellas se ubicó a una mujer en el tramo aledaño a la comunidad de Campuzano.

La Secretaría de Seguridad y Paz comunicó que en el accidente ocurrido alrededor de las 6:42 de la mañana estuvo involucrado un tractocamión, que presuntamente provocó la tragedia. Sin embargo, se retiró del lugar antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.

El taxi terminó volcado sobre su cofre y sus tripulantes sin vida, mientras que los cuatro integrantes de las FSPE que viajaban en la unidad oficial resultaron ilesos pese a los daños de la misma. El Heroico Cuerpo de Bomberos de Guanajuato informaron que los oficiales fueron reportados en código verde y trasladados para su atención a Clínica MediMac.

Personal de la Policía Estatal de Caminos atendió el percance en el ámbito de sus atribuciones.