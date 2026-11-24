Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 57 tiendas comerciales se incorporaron a la estrategia de Puntos Rosa en Irapuato, con lo que el municipio alcanzó 446 puntos seguros para que las mujeres puedan solicitar ayuda en caso de encontrarse en una situación de violencia, vulnerabilidad o riesgo.

La iniciativa busca aprovechar la presencia de estos establecimientos en distintas colonias y zonas de la ciudad para ofrecer espacios donde las mujeres puedan resguardarse temporalmente y recibir apoyo, mientras se activa la atención correspondiente por parte de las autoridades.

Personal capacitado

La Representante de la tienda comercial informó que el personal de las sucursales recibió capacitación y sensibilización para conocer los protocolos de actuación y brindar atención adecuada a quienes soliciten ayuda.

Además, señaló que esta alianza representa su primera participación a nivel nacional en una estrategia de Puntos Rosa, por lo que Irapuato será el punto de partida para buscar llevar el programa a otras ciudades donde tiene presencia la empresa.

Suman 57 sucursales más

Las 57 sucursales participantes se suman a una red de espacios que busca acercar la atención a las mujeres y facilitar el contacto con las autoridades. En caso de una emergencia, el personal podrá solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y canalizar a las afectadas conforme a los protocolos establecidos.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que esta estrategia forma parte de un trabajo que lleva cinco años de desarrollo y que se ha fortalecido mediante la colaboración entre el gobierno y el sector privado, la alcaldesa dijo que estas alianzas permiten acercar la protección a más mujeres y niñas.

También afirmó que el Instituto de las Mujeres Irapuatenses, brinda atención psicológica y asesoría legal a quienes necesitan acompañamiento para enfrentar situaciones de violencia. A través de estos servicios, las mujeres pueden recibir orientación profesional y apoyo para fortalecer su autonomía, incluyendo acciones encaminadas a alcanzar la independencia económica y salir de los círculos de violencia.

Alfaro García agregó que Guanajuato cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 17 municipios, por lo que consideró necesario continuar sumando esfuerzos para prevenir las agresiones y reducir los casos de violencia.