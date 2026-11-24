Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo llevó el programa “Escuelas Ahorradoras de Agua” a la Escuela Primaria Lucio Blanco, ubicada en la colonia Emiliano Zapata. La iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones y promover el uso responsable del agua desde las aulas.

Promueven el ahorro de agua entre estudiantes de Abasolo

A través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, la Administración Municipal realizó esta actividad para impulsar hábitos de cuidado y aprovechamiento responsable del recurso hídrico.

El programa busca involucrar a niñas, niños y personal educativo en acciones que contribuyan a preservar el medio ambiente. Además, pretende fortalecer la cultura del uso sostenible del agua desde las instituciones escolares.

Durante la jornada estuvieron presentes el director de la Escuela Primaria Lucio Blanco, el maestro Jesús Gonzalo Gallardo Mireles; Guillermo Vega Ceballos, director de Ecología y Medio Ambiente; así como el señor Hiroshi Honya y el ingeniero Ernesto Palma.

Los asistentes se sumaron a esta actividad enfocada en la educación y la conciencia ambiental entre la comunidad escolar.

Reconocen colaboración de empresa en iniciativa ambiental

El Gobierno Municipal agradeció especialmente a SHOEI MEXICANA, S.A. DE C.V., por su aportación, disposición y colaboración para hacer posible esta jornada.

Asimismo, destacó la importancia de unir esfuerzos entre instituciones educativas, empresas y autoridades para impulsar proyectos que contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Buscan fortalecer la educación ambiental desde las escuelas

Con este tipo de iniciativas, la Administración Municipal busca fortalecer la educación ambiental en los planteles educativos.

El objetivo es promover una cultura de responsabilidad sobre el cuidado de los recursos naturales, especialmente del agua, cuya preservación resulta fundamental para las futuras generaciones.

El Gobierno Municipal recordó que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida que comienza con pequeñas acciones en los hogares, las escuelas y las comunidades.

De esta manera, Abasolo impulsa actividades de concientización ambiental para fomentar desde la infancia hábitos que contribuyan al aprovechamiento responsable del agua.