Fiscalía de Guanajuato recibe a más de 70 familias de desaparecidos

Las familias conocieron el proceso de identificación humana, que forma parte del Modelo de Búsqueda Guanajuato; la institución mantendrá las puertas abiertas a colectivos de todo el estado

Redacción Notus2 noviembre, 2026

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato recibió en sus áreas periciales y de identificación humana a más de 70 familias de personas desaparecidas durante dos días de encuentro, escucha y colaboración. La visita tuvo como propósito central mostrar con total claridad y sensibilidad el funcionamiento cotidiano de los recursos científicos y los entornos digitales orientados a hacer posible el reencuentro y asegurar una restitución digna.

Acompañadas por especialistas forenses, las familias recorrieron las instalaciones de la Dirección General de Servicios de Investigación Científica y de la Dirección de Identificación de Personas Fallecidas. En un ambiente de confianza y escucha mutua, el personal explicó paso a paso el análisis de perfiles genéticos y los estudios de antropología, medicina y odontología legal, cuidando en todo momento que cada procedimiento se apegue al más alto rigor y a la dignidad de cada persona.

Durante las jornadas, las y los asistentes conocieron las plataformas de búsqueda ciudadana y los sistemas desarrollados a partir de inteligencia artificial. Estas soluciones permiten procesar grandes volúmenes de datos con mayor agilidad, detectar coincidencias oportunamente y dotar a cada etapa de localización de transparencia, cercanía y sentido humanitario.

Este ejercicio forma parte sustantiva del Modelo de Búsqueda Guanajuato, esquema institucional que articula la atención integral a las familias como eje prioritario con labores de investigación respaldadas en la ciencia y la innovación técnica. Se trata de una estrategia permanente con la que la Fiscalía mantendrá abiertas sus instalaciones para replicar estos recorridos y sesiones de trabajo con los colectivos y personas del estado que así lo requieran, con el compromiso firme de construir respuestas hombro con hombro.

Redacción Notus2 noviembre, 2026

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