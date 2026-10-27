Fecha de corte y fecha límite: la diferencia que ahorra intereses

La fecha de corte es el día en que el banco cierra la cuenta de tu tarjeta y suma lo que gastaste en el periodo. La fecha límite de pago es el último día que tienes para saldar esa cuenta sin caer en morosidad. Son dos fechas distintas, con funciones distintas, y confundirlas es una de las causas más comunes de intereses que el titular no esperaba.

Qué dicen las autoridades sobre cada fecha

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) explica en su material sobre el estado de cuenta que la fecha de corte es el día en que se cierra tu cuenta con todos los movimientos realizados durante los últimos 30 días. La fecha de pago, según el mismo organismo, es la fecha límite para pagar la deuda o, al menos, el pago mínimo.

Desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lo describen en términos parecidos. Para esta institución, la fecha de corte es el día del mes en que termina un periodo de registro de lo que gastas y comienza otro. La fecha límite de pago es la que tienes para pagar y no caer en morosidad, que generalmente corresponde a 20 días naturales a partir del corte.

Cómo se acomodan las compras dentro del ciclo

Funciona como una línea divisoria. Todo lo que compras antes de esa fecha entra al estado de cuenta que se genera ese día. Lo que compras después se acumula para el estado de cuenta siguiente.

Un ejemplo sencillo: si tu corte es el día 10 de cada mes, una compra del día 9 se cobra en el estado de cuenta de este corte, con una fecha límite de pago cercana. Una compra del día 11 pasa al siguiente ciclo y gana, en la práctica, varias semanas más antes de tener que pagarse. La compra es la misma; lo que cambia es el calendario.

Los tres montos que aparecen en el estado de cuenta

Un estado de cuenta suele mostrar varias cantidades, y no todas sirven para lo mismo. Profeco distingue al menos dos.

El pago mínimo, que es la cantidad mínima que debes abonar al banco para no caer en morosidad.

El pago para no generar intereses, que es el monto que debes liquidar puntualmente para evitar el cobro de intereses. Según Profeco, incluye las mensualidades de las compras diferidas a meses sin intereses.

El saldo total, que es todo lo que debes al corte.

CONDUSEF advierte que pagar únicamente el mínimo puede prolongar de manera considerable la liquidación de la deuda. Cumplir con el mínimo evita la morosidad, pero no evita que el resto del saldo genere intereses.

Cuando la tarjeta también se usa para el negocio

Muchos pequeños comerciantes y personas que trabajan por su cuenta usan una tarjeta de crédito para comprar mercancía, pagar un servicio o cubrir un gasto imprevisto. Quien quiera revisar cómo se plantea ese uso encontrará tarjeta de crédito Mercado Pago, que sirve como lectura complementaria sobre el tema.

Para un negocio, el calendario pesa todavía más. Si los ingresos llegan de forma irregular, conviene saber cuándo cae el corte y cuándo vence el pago, para que la fecha de pago no coincida con la semana más floja del mes. Mezclar gastos personales y del negocio en una misma tarjeta dificulta, además, saber cuánto corresponde a cada uno al leer el estado de cuenta.

Dónde encontrar tu fecha y qué hacer si no la tienes clara

Ambas fechas aparecen en el estado de cuenta, que el emisor debe poner a tu disposición cada periodo. También suelen estar en la aplicación o en el portal de la institución. Si la información no está a la vista, puedes pedirla por los canales de atención de quien emitió tu tarjeta.

Los emisores definen las fechas de sus tarjetas, de modo que dos tarjetas del mismo titular pueden tener cortes diferentes. En el caso de la tarjeta de crédito de Mercado Pago, quien necesite una explicación detallada puede leer sobre fecha de corte de TarjetaMi, donde se explica cómo ubicar el dato.

Lo recomendable es anotar ambas fechas en el calendario del teléfono, con un recordatorio unos días antes del vencimiento. Un pago hecho un día tarde puede generar cargos, y no siempre se detecta hasta que llega el siguiente estado de cuenta.

Errores frecuentes al leer las fechas

Uno de ellos es creer que la fecha de corte es el día en que debes pagar. No lo es: es el día en que se cierra el periodo. Si pagas el día del corte, estás pagando antes de que el estado de cuenta esté listo, y eso puede dejar movimientos sin cubrir.

Otro es suponer que cualquier compra posterior al corte se paga de inmediato. Se paga en el ciclo siguiente, aunque los intereses y las comisiones dependen de cada contrato.

Lo clave en dos líneas

Dos ideas bastan: el corte cierra el periodo y la fecha límite de pago marca hasta cuándo puedes liquidar sin caer en morosidad. Pagar el total antes de ese límite es lo que evita los intereses; el mínimo solo evita la mora.