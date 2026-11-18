Por Christopher Rodríguez.

Guanajuato, Gto.- Más de 1.2 toneladas de narcóticos fueron destruidas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) durante su jornada de eliminación de bienes e instrumentos del delito correspondiente a noviembre de 2026. De acuerdo con las cifras oficiales, fueron eliminados mil 245.031 kilogramos de narcóticos, entre los que se contabilizaron un millón 58 mil 745 dosis de metanfetamina, 240 mil 301 dosis de marihuana y 2 mil 340 dosis de cocaína.

Las autoridades dieron destino final a 132 mil 19 indicios relacionados con carpetas de investigación. Entre los objetos destruidos se encontraban más de 66 mil artículos diversos, 52 mil 126 narcóticos empaquetados, más de 7 mil prendas de vestir, 4 mil 111 equipos electrónicos, mil 140 herramientas y 881 artículos de protección.

Durante el evento, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, explicó que estas acciones permiten garantizar el destino legal de las evidencias, fortalecer la rendición de cuentas y liberar espacios de almacenamiento. La jornada formó parte del programa Bodegas Vacías el cual la Fiscalía busca dar destino final a los objetos y sustancias asegurados

Según la Fiscalía General del Estado reportó un acumulado de 4 mil 731.179 kilogramos de narcóticos destruidos durante 2026, Asimismo, informó que durante el año han sido puestos a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional 2 mil 101 armas de fuego, 873 cargadores y 7 mil 676 cartuchos útiles para su destino final conforme a la ley.

Recordemos que desde la administración de Gerardo Vázquez Alatriste a enfrentado diversas acusaciones, Uno de los momentos que más generó indignación fue su respuesta ante una pregunta sobre qué mensaje tenía para las madres buscadoras, mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en el estado.

“No tengo nada que decirles a ellas ni a nadie”, respondió tajantemente.