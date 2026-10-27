Campesinos inician marcha pacífica por carretera Pénjamo-La Piedad

Pénjamo, Guanajuato.- Productores agrícolas se reunieron en el puente de la comunidad La Maraña en Pénjamo e iniciaron una marcha pacífica sobre la carretera federal 110 Pénjamo-La Piedad. Alrededor de 25 tractores se unieron en caravana para un recorrido que al parecer pretende llegar a Santa Ana Pacueco y regresar al punto de partida.

Este martes se anunció una movilización por parte del Movimiento Agricultor Campesino (MAC) para exigir que se dignifique su labor, apoyos económicos por parte del gobierno y un precio justo por los granos de maíz.

Los manifestantes únicamente se desplazan en el sentido de Pénjamo a La Piedad, por lo que la circulación se mantiene libre de La Piedad hacia Pénjamo. Hasta el momento no se prevén bloqueos totales, sin embargo, las decisiones del sector están sujetas a cambios repentinos.

Se recomienda tomar precauciones debido a las afectaciones viales, ya que los agricultores realizan paradas continuas como parte de su protesta.