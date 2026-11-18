Irapuato, Guanajuato.- Abraham Rizo Patiño, estudiante de la Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria de la Universidad de Guanajuato (UG), obtuvo el segundo lugar en el concurso de carteles del XLVIII Congreso Nacional de Control Biológico, realizado en Campeche.

El reconocimiento fue otorgado por su investigación sobre la actividad ovicida del hongo Arthrobotrys oligospora contra el parásito Moniezia expansa, una tenia que afecta principalmente a ovinos y otros rumiantes.

El estudio busca aportar alternativas biológicas para combatir los parásitos que afectan la producción pecuaria, ante el problema de resistencia que algunos de estos organismos han desarrollado frente a los medicamentos antiparasitarios convencionales.

La investigación evaluó la capacidad del hongo para actuar sobre los huevos de Moniezia expansa, parásito que se aloja en el intestino delgado de los animales y puede provocar diarrea, deficiencias alimenticias, retraso en el crecimiento e incluso la muerte.

Investigación busca alternativas contra parásitos del ganado

El proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Producción y Salud Animal de la División de Ciencias de la Vida de la UG.

Para realizar el estudio, se utilizaron cuatro cepas del hongo Arthrobotrys oligospora, obtenidas de suelo pecuario. Las muestras fueron evaluadas mediante ensayos in vitro, es decir, bajo condiciones controladas de laboratorio.

Los resultados confirmaron la capacidad ovicida del hongo contra Moniezia expansa. Este hallazgo abre posibilidades para desarrollar estrategias de control biológico más sostenibles y reducir la dependencia de productos químicos en la producción pecuaria.

Tras recibir el reconocimiento, Abraham Rizo Patiño destacó la importancia del premio para visibilizar el potencial de esta línea de investigación y su aplicación en la solución de problemas del sector ganadero.

“Esta área de investigación tiene mucho potencial y a saber que contribuyes a resolver problemáticas. Esta área me gustó muchísimo, me atrapó el tema que es parte de mi tesis y hay que seguir explorando más”, expresó.

El trabajo fue desarrollado en colaboración con los investigadores Abner Josué Gutiérrez Chávez, Ana Martha Cruz Ávalos, Emmanuel Maldonado Guerrero, María Goretti Cortés Villaseñor, José Antonio Hernández Marín y César Andrés Ángel Sahagún, quien participó como autor de correspondencia y asesor del estudiante.