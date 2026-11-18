Cuerámaro, Guanajuato.- El alcalde de Cuerámaro Humberto, ‘Profe Beto’, realizó la entrega formal de la pavimentación de la calle Cafetal en la colonia Linda Vista. También inauguró los trabajos de mejora de la calle El Refugio, en Del Carmen, avanzando con la rehabilitación de vialidades en el municipio.

Para El Refugio, autoridades municipales y estatales contemplaron una inversión total de 3 millones 478 mil 205.86 pesos, de los cuales 1 millón 529 mil 728.34 corresponden al Gobierno del Estado y 1 millón 948 mil 477.52 al Gobierno Municipal. Cabe señalar que la primera obra de este tipo en la colonia.

Asimismo, se entregó la pavimentación de Cafetal como parte de la unión con el estado y cuyo fin es una mayor calidad de vida para los habitantes. “Agradezco el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, porque cuando sumamos esfuerzos y trabajamos en equipo, los recursos alcanzan para más” puntualizó el Profe Beto.