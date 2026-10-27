Parque Irekua de Irapuato obtiene certificación internacional Green Flag Award

Irapuato, Guanajuato.- El Parque Irekua de Irapuato obtuvo por primera vez la certificación internacional Green Flag Award 2026-2027, un distintivo que reconoce la calidad en la gestión, el mantenimiento, la seguridad y la sustentabilidad de los parques y áreas verdes.

La distinción fue entregada por la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México (ANPR México) durante el Encuentro Parques 2026, realizado del 21 al 23 de octubre en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Esther Córdoba Aguirre, directora general del Parque Irekua, acudió a recibir el reconocimiento y la Bandera Verde, que acredita al espacio entre los parques del país evaluados bajo estándares internacionales de gestión y calidad en sus servicios.

Evalúan 27 criterios para otorgar la certificación

Para obtener el Green Flag Award, el Parque Irekua participó en un proceso de evaluación realizado por jueces certificados por la ANPR México.

La revisión contempló 27 criterios agrupados en ocho ejes, entre los que se encuentran la accesibilidad, la seguridad, el mantenimiento, la gestión ambiental, la biodiversidad y la participación comunitaria.

El distintivo reconoce las buenas prácticas en la administración de espacios públicos y las condiciones que ofrecen a sus visitantes.

Seis parques reciben por primera vez la Bandera Verde

En la edición 2026-2027, seis parques obtuvieron por primera vez el Green Flag Award, mientras que otros 21 renovaron su certificación internacional.

Los espacios reconocidos se encuentran en ciudades como Chihuahua, Ciudad de México, El Marqués, Guadalajara, Irapuato, León, Monterrey, San Pedro Garza García, Tijuana y Zapopan.

Con esta distinción, el Parque Irekua se incorpora por primera vez a los espacios públicos reconocidos en este programa internacional.

Parque Irekua, espacio público para las familias de Irapuato

Los parques y áreas verdes contribuyen a la salud física y mental de la población, favorecen la convivencia social y ayudan a mejorar las condiciones ambientales de las ciudades.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Lorena Alfaro García, señaló que la certificación representa un reconocimiento al trabajo realizado en el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios públicos de Irapuato.