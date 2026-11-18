Pénjamo, Guanajuato.- Pénjamo y el colectivo Hasta Encontrarte lamentaron el fallecimiento de Elvira Delgado, madre buscadora y trabajadora del área de Limpia del municipio. La penjamense perdió a su hija Maricela Chávez Delgado en 2023, por lo que se convirtió en miembro del grupo de búsqueda.

“Hoy despedimos a una madre que nunca soltó la mano de la esperanza. El camino fue injusto, pesado y lleno de silencios que nadie debería atravesar, pero ella caminó de frente, con el corazón roto y la fuerza intacta. Nos enseñó que la ternura también es resistencia y que el amor de una madre trasciende cualquier frontera, incluso la de esta vida. Hoy descansa, tu memoria y tu ejemplo nacen del dolor, la resistencia y la exigencia de verdad y justicia.

Mamá todo lo encuentra”… y tu buscaste hasta encontrar a tu amada hija MARICELA CHÁVEZ DELGADO que la Paz y el abrazo de tu ser querido te reciban en la eternidad”, destacó Hasta Encontrarte.

La foto de Maricela fue difundida tras una aparente desaparición forzada el 13 de noviembre de 2023. El colectivo destacó entre sus señas particulares un tatuaje en la mano izquierda con el nombre de Alejandra. La última vez que fue vista vestía una blusa gris, mayas grises y tenis negros.

La muerte de Elvira fue lamentada por sus seres queridos y compañeras de búsqueda, que la describieron como una mujer trabajadora, amable y carismática. De igual manera, familiares compartieron que estaría siendo velada en el callejón Álvarez de la cabecera municipal, en las últimas casas pegadas al río.