Cuerámaro, Guanajuato.- Las tradicionales calles compuestas ya dieron inicio en Cuerámaro este 16 de noviembre y como cada año, concluirán el 12 de diciembre. La Parroquia San Francisco de Asís invitó a participar en las festividades en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, entre las que destacan las peregrinaciones.

Este año, la celebración que destaca la organización de los cueramarenses, ‘componiendo’ las calles con decoraciones y altares, se lleva a cabo a las 7 de la noche. Las peregrinaciones por su parte, se realizarán desde el primero de diciembre hasta el 11 a partir de las 12 del mediodía.

El sábado 12, se conmemorará a la Virgen con unas mañanitas y un rosario a las 6 de la mañana, seguidos por misas de 7 a 12. Posterioremente, a las 6 de la tarde, una misa solemne y para culminar, la procesión con la imagen religiosa a las 7 de la noche.

Con más de 80 años de legado en el municipio, las calles compuestas demuestran la devoción de los habitantes ante la Virgen de Guadalupe. Su figura ha sido venerada por todo el estado con festividades similares como en Irapuato, con los barrios.