Silao, Guanajuato.- Un vehículo de alquiler que circulaba sin placas y una actitud evasiva ante la presencia de agentes de investigación criminal, fueron el punto de partida de una indagatoria que permitió descubrir una estructura dedicada a la distribución de droga, el reclutamiento de personas y la intimidación mediante amenazas y ataques armados en Silao. La investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cuatro hombres ante la justicia, quienes ya fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

El 26 de octubre de 2026, alrededor de las 14:45 horas, agentes de Investigación Criminal realizaban labores de investigación sobre la calle Quinta del Sol, en el fraccionamiento Privada de la Sierra, en Silao. En ese momento observaron un taxi sin placas de circulación que, al advertir la presencia policial, aceleró la marcha e ignoró las indicaciones para detenerse. Los agentes lograron cerrarle el paso y, ante la conducta de sus cuatro ocupantes, procedieron conforme a los protocolos correspondientes.

Durante la inspección fueron localizadas distintas cantidades de narcóticos entre los pasajeros: metanfetamina distribuida en pequeñas bolsas y marihuana preparada en varias dosis. Los análisis periciales confirmaron el tipo de sustancias y sus respectivos pesos. En el interior de la cajuela también fue encontrada una cartulina con mensajes alusivos a un grupo delictivo.

Lo que inicialmente derivó de la detección de narcóticos abrió paso a una investigación de mayor alcance. A través del análisis de información, entrevistas, labores de inteligencia y diversos actos ministeriales, la Fiscalía reunió datos que permitieron establecer la probable participación de los cuatro detenidos en una estructura criminal que, de acuerdo con las indagatorias, operaba en Silao desde hace varios meses.

La investigación permitió identificar las funciones que desempeñaba cada uno. VÍCTOR EDUARDO “N”, alias “el toro”, habría asumido tareas de reclutamiento de personas y administración de actividades relacionadas con la distribución y venta de metanfetamina en distintos puntos del municipio. JUAN MANUEL “N”, conocido como “la maritza”, participaba en labores de acompañamiento y apoyo durante el reclutamiento; ALFREDO “N”, alias “el torito”, habría realizado traslados de droga y acompañado las actividades de distribución; mientras que JOAQUÍN “N”, alias “el enano” o “el chaparro”, intervenía en tareas de distribución e intimidación.

Entre los datos recabados también se encuentran señalamientos sobre amenazas y agresiones contra personas que se negaban a incorporarse a la organización o a someterse a sus instrucciones. Estas conductas forman parte de las líneas de investigación que permitieron dimensionar el alcance de las actividades atribuidas a los imputados.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público presentó el caso ante la autoridad judicial. Como resultado, los cuatro hombres fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Además, JUAN MANUEL “N”, VÍCTOR EDUARDO “N” y JOAQUÍN “N” fueron vinculados por narcomenudeo con fines de comercio. Para los imputados se impuso prisión preventiva.

El Juez estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria. Este resultado es producto del trabajo de investigación que permite pasar de un hallazgo en campo a la identificación de posibles estructuras delictivas, sus integrantes y las funciones que desempeñan.