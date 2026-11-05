Buscarán candidatas donde nunca ha gobernado una mujer en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer que los partidos políticos postulen mujeres para encabezar las planillas de ayuntamientos en al menos dos municipios donde históricamente no hayan sido electas por voto popular como presidentas municipales.

Al presentar la propuesta, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que, si bien la paridad de género ha permitido avances importantes en la representación política, todavía existen obstáculos que dificultan que las mujeres accedan a la titularidad de los gobiernos municipales, entre ellos las prácticas de selección de candidaturas, las redes de poder y las condiciones desiguales para competir electoralmente.

Comentó que, de acuerdo con los antecedentes analizados por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, existen ocho municipios donde históricamente no han sido electas mujeres como presidentas municipales por voto popular: Apaseo el Grande, Doctor Mora, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tierra Blanca, Uriangato y Valle de Santiago.

Asimismo, mencionó que en los procesos electorales de 2021 y 2024 fueron electas 14 presidentas municipales en cada elección, lo que representa el 30.43 por ciento de los 46 ayuntamientos de la entidad, situación que evidencia la necesidad de continuar impulsando mecanismos para fortalecer la igualdad sustantiva en el ámbito municipal.

Pedroza Orozco indicó que se propone que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato apruebe y publique, antes del inicio de cada proceso electoral ordinario, una relación de los municipios que cumplan con la condición histórica señalada, sustentada en información documentada y verificable.

Apuntó que, para integrar dicha relación, no se considerarán como equivalentes a una elección por voto popular los casos en que una mujer haya ocupado la presidencia municipal mediante suplencia, interinato, sustitución o designación.

La congresista refirió que se establece que cada partido político podrá determinar los municipios en los que cumplirá con la obligación de postular mujeres, siempre que respete las reglas de paridad de género y los bloques de competitividad establecidos en la legislación electoral. Además, las candidaturas realizadas mediante coaliciones se contabilizarán para cada uno de los partidos que las integren.

Argumentó que la medida busca garantizar oportunidades reales de participación sin afectar la libertad de organización de los partidos políticos ni modificar las obligaciones generales de paridad, toda vez que las candidaturas propuestas se contabilizarían dentro de las postulaciones femeninas que ya exige la legislación.

Finalmente, Pedroza Orozco expresó que con la reforma propuesta se busca incorporar una medida que contribuya a reducir las desigualdades históricas en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.