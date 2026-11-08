Asesinan a policía de San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Un policía municipal de San Francisco del Rincón fue asesinado a balazos la noche del sábado cuando acababa de terminar su jornada. La víctima fue identificada como el policía segundo Óscar Leonel “N”, quien se desempeñaba como encargado de turno y era conocido entre sus compañeros como “El Caballo”.

El hecho ocurrió minutos después de las 9 de la noche, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio confirmó su muerte, al detallar que, de acuerdo con los reportes, el agente fue seguido por un vehículo y atacado en el cruce del Libramiento Sur y el bulevar Emiliano Zapata, a la altura del fraccionamiento La Mezquitera, cerca de la salida a San Roque de Montes.

El oficial fue trasladado en un vehículo particular a un hospital de la región, donde murió minutos después de su ingreso. Los atacantes escaparon.

En un pronunciamiento, la corporación lamentó la pérdida de su compañero y calificó el hecho como un “cobarde e inaceptable ataque armado”, señalando que la agresión afecta a toda la institución y a la tranquilidad del municipio.