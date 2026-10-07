El “triángulo de las desapariciones” en Guanajuato

Valle de Santiago, Guanajuato.- En el estado de Guanajuato, aparte del llamado triangulo del huachicol, ahora también existe el “triángulo de las desapariciones” entre Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Yuriria. Colectivos de búsqueda han documentado al menos 25 desapariciones en la zona desde diciembre hasta septiembre de este año 2026; la mayoría son jóvenes de entre 16 y 20 años

En el sur de Guanajuato algunas familias de personas desaparecidas ya identifican con un nombre el “triángulo de las desapariciones” donde tres municipios unidos por una red de carreteras colocan a este lugar como una zona peligrosa.

Colectivos y familiares han documentado al menos 25 desapariciones en la zona desde diciembre de 2025 hasta septiembre de este año, situación que ha sido compleja, porque de los desaparecidos no se sabe nada.

Los más afectados: adolescentes

En el “triángulo de las desapariciones” la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 16 y 20 años que simplemente cuando salían a trabajar o a la escuela, cuando iban a ver a amigos o después de recibir una llamada telefónica ya no regresaron.

José Alberto García relató que su hijo de 17 años desapareció el 29 de septiembre de 2025 cuando se dirigía a la preparatoria, cerca de la caseta de la autopista Salamanca–Morelia y a la fecha no lo ha podido encontrar.

Otro de los casos es el de Andrea Jazmín García Dimas y José Manuel Ramírez, un matrimonio de comerciantes de Valle de Santiago que desapareció el 4 de abril de 2026 mientras vendía ajo en Yuriria.

“Él es mi hermano y mi cuñada… estamos desesperados, ellos jamás dejarían a sus niñas solas”, así la publicación de la hermana de José Manuel que reportó la desaparición del matrimonio.

José Manuel de 30 años, tiene una quemadura en pie derecho, vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos, mide 1.75 metros de altura, es de complexión robusta; Andrea Jazmín, de 27 años, tiene un tatuaje en el lado derecho del pecho, otro tatuaje en la espalda baja con el nombre de Jazmín y llevaba blusa color salmón, pantalón blanco y tenis.