La bajada del Tecolote y el billete que marcó a Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Bajada del Tecolote, en Guanajuato capital en alguna ocasión fue parte de la imagen del billete de 10 pesos. La escena estaba basada en una obra de Carl Nebel realizada en 1828; el billete estuvo en circulación entre los años de 1936 a 1978.

En el anverso del billete estaba el retrato de María Estela Ruiz Velázquez vestida con el tradicional traje regional de oaxaqueña, conocido como “La Tehuana” y en el reverso una vista panorámica de la entrada a la ciudad de Guanajuato en 1828.

El billete se imprimió y circuló desde 1937 hasta 1967 dejando de tener un valor general desde el a 23 de diciembre de 1993, aunque a la fecha para algunos coleccionistas aún tiene un gran valor, según el cuidado en el que se encuentre.

¿Quién era Carl Nebel?

Carlos Nebel, nacido como Carl Nebel Habes, originario de Hamburgo pero que pasó un tiempo en México, fue un ingeniero y arquitecto alemán que se hizo famoso por sus paisajes y retratos de la gente de México y por pintar los más importantes escenarios de las batallas de la guerra de intervención norteamericana.

Sabías que… La Bajada del Tecolote es por donde entró Miguel Hidalgo un 28 de septiembre de 1810 junto con el ejército insurgente, cuando se dirigía hacia la Alhóndiga de Granaditas.