Invierten 3.2 millones de pesos en pavimentación de calle en Aratzipu, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Con una inversión de 3 millones 216 mil 69 pesos, fue inaugurada la construcción de la calle Insurgentes en la localidad de Aratzipu, Pénjamo, una obra que mejora las condiciones de movilidad y acceso para las familias de la comunidad y, especialmente, para estudiantes de la primaria José María Morelos. La pavimentación de la calle en Aratzipu comprende 194.82 metros lineales entre la calle Adolfo López Mateos y la escuela primaria, además de trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria.

Obra incluye redes de agua potable y drenaje

Entre los trabajos realizados se encuentra la colocación de una capa subrasante de 20 centímetros y una base hidráulica de 20 centímetros, así como la construcción de una superficie de piedra ahogada y huella de 15 centímetros de espesor.

También fueron instalados 368 metros lineales de red de agua potable de 3 pulgadas, con 18 tomas domiciliarias, y 242 metros lineales de tubería sanitaria de 8 pulgadas, con 15 descargas.

La obra incluyó además guarniciones, guardalosa y pintura en guarniciones.

De acuerdo con los datos técnicos del proyecto, la infraestructura beneficia directamente a 1,375 personas, quienes ahora cuentan con mejores condiciones de acceso y servicios en esta zona de la comunidad.

Destacan beneficio para estudiantes

Durante la inauguración, la presidenta municipal Yozajamby Molina señaló que las obras con sentido social son una prioridad para la administración municipal, particularmente aquellas que atienden necesidades cotidianas de las familias y mejoran espacios vinculados con la educación.

Rodeada por alumnas y alumnos de la primaria José María Morelos, la presidenta municipal destacó la importancia de que una obra pública contribuya a mejorar las condiciones en las que niñas y niños acuden diariamente a clases.

Docentes y directivos de la institución agradecieron la realización de la obra, al considerar que mejorará las condiciones de vida de las familias de la zona y permitirá que las y los estudiantes puedan trasladarse hacia la escuela en mejores condiciones.

La intervención forma parte de las acciones de infraestructura destinadas a atender necesidades prioritarias de las comunidades y llevar obras y servicios públicos a zonas donde representan un beneficio directo para la población.

Con la renovación de la calle Insurgentes, Aratzipu cuenta ahora con una vialidad que mejora el acceso para sus familias y para la comunidad educativa de la primaria José María Morelos.