El morenista Ramírez Garibay anuncia que va por la candidatura por la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Guadalupe García es un caballo de Troya del panismo y Juan Carlos Romero Hicks representa al yunque y al neoliberalismo, señaló Jesús Ramírez Garibay, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Guanajuato por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El que fuera secretario general de la dirigencia estatal morenista anunció en conferencia de prensa que se registrará para participar en el proceso de selección de la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital. Estuvo acompañado de liderazgos de todo el municipio, militantes y simpatizantes; destacó María del Carmen Cano Canchola, académica de la Universidad de Guanajuato que fuera candidata morenista en 2021.

No estuvo la regidora Fernanda Arellano, ligada al grupo de Ramírez Garibay, pues se espera que ella también contienda por la candidatura.

Ramírez Garibay pertenece al grupo interno representado por el expanista Ricardo Sheffield, actual senador morenista. Fue presentado como un abogado formado en la izquierda al ser egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y de abanderar luchas agrarias populares y ser un luchador de izquierda de toda la vida, además de vivir en este municipio desde hace décadas.

El aspirante a candidato señaló que Morena gobierna más de un millón 600 mil guanajuatenses, el 26 por ciento de la población y explicó cómo el partido ha logrado espacios de poder en los últimos años.

Afirmó que las encuestas dan ventaja a Morena de 10 puntos sobre el Partido Acción Nacional y que él es el mejor posicionado en la opinión pública.

Criticó a la actual presidenta municipal, Samantha Smith, y su esposo, el ex alcalde Alejandro Navarro, a quienes señaló de gobernar para un grupo de poder local y hacer política deshonesta y en contra de los intereses populares.

Sobre su potencial adversario, Juan Carlos Romero Hicks, quien se presume podría ser el candidato panista, Jesús Ramírez dijo que se trata de otro panista neoliberal que gobierna para las élites y no para el pueblo y que, además, pertenece al grupo ultraconservador de El Yunque.

También opinó sobre el anuncio de Guadalupe García, madre de los panistas sanmiguelenses Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, a quien acusó de ser “caballo de Troya” por estar ligada a la familia Romero Hicks.

Postura similar tuvo para la periodista Silvia Mosqueda, la periodista registrada como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación. Ella también es nuera de Roberto Loya, quien fuera panista, luego perredista, pasó a ser morenista y regresó al panismo.

Consideró que ninguna tiene formación de izquierda y recalcó que pretenden infiltrarse en Morena.

Al término de la conferencia de prensa, el declarante y el grupo que le sigue salieron a tomarse fotos y grabar videos en las escalinatas del teatro Juárez.