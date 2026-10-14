La periodista Silvia Mosqueda aspira a ser candidata de Morena a la presidencia municipal de la capital

Guanajuato, Gto.- Silvia Mosqueda, periodista, nuera del experredista y exmorenista y nuevamente panista Roberto Loya, presentó su solicitud para participar en el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en este municipio para encabezar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación.

Lo hace en su calidad de ciudadana al tomar la palabra al partido de apertura a simpatizantes que no militen en él.

En un comunicado de prensa señala que sus aspiraciones surgen no de una carrera política tradicional ni de pertenecer a grupos internos de poder, sino de años observando la vida pública desde fuera de las estructuras partidistas.

Mosqueda ha participado activamente en el análisis y la crítica de la vida pública local a través de medios de comunicación y plataformas digitales, conocida en redes sociales bajo el seudónimo de “Soy El Ahuizote”:

“Durante mucho tiempo observé la política desde afuera y la critiqué cuando consideré que era necesario hacerlo. Precisamente por eso decidí registrarme. Porque llega un momento en que también hay que estar dispuesto a poner a prueba las propias convicciones y asumir la responsabilidad de participar.”

Dijo que durante años la ciudadanía ha reclamado que los partidos están llenos de los mismos perfiles, los mismos grupos y las mismas prácticas. Al mismo tiempo, los partidos han insistido en la necesidad de abrirse a la sociedad civil, escuchar a los ciudadanos e impulsar nuevos liderazgos.

Añadió que el problema no es únicamente quién gobierna, sino la normalización de un sistema donde la ciudadanía ha terminado convenciéndose de que la política es un espacio reservado para grupos políticos internos o personajes que han vivido durante años dentro de las estructuras partidistas.

A la par, añadió que uno de los comentarios más frecuentes que ha recibido tras anunciar su registro ha sido: “¿Y quién la conoce?”, una reacción que, considera, refleja uno de los principales problemas de la política mexicana.

Asimismo, señaló que su participación representa una inquietud compartida por miles de personas que trabajan, emprenden, pagan impuestos, sostienen una familia y observan con preocupación el rumbo de su ciudad, pero que rara vez se sienten representadas por quienes compiten por los cargos públicos.