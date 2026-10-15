Aprueban panistas y aliados Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo 2027

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal del año 2027, mismo que asciende a 892 millones 682 mil 430 pesos.

De esa cantidad, 634 millones 774 mil 725 pesos corresponden al ejercicio presupuestal del Congreso del Estado, mientras que 257 millones 907 mil 705 pesos serán para el desarrollo de las funciones de la Auditoría Superior del Estado.

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo fue aprobado, en lo general, por mayoría de votos. Al ser sometido a votación en lo particular, se avaló la reserva para disminuir en un 2% el capítulo 1000 para quedar en $581,410,695 pesos.

El proyecto avalado será enviado al Poder Ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para que se incorpore a la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2027.

La propuesta tuvo en contra al ala morenista y un panista: Juan Carlos Romero Hicks

La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo criticó el presupuesto destinado al Congreso del Estado. Acusó a los panistas de mantener privilegios a costa del dinero público y de incurrir en una conducta inconstitucional, toda vez que las y los 36 diputados locales perciben un sueldo bruto mensual de $224,437 pesos, el cual supera en un 15% el salario de la presidenta de la República.

Añadió que más de 80 funcionarios del Gobierno del Estado incurren en la misma falta constitucional, tachando de hipócritas a quienes reclaman por la atención médica o la seguridad, pero se niegan a reducir sus percepciones para destinar esos recursos a los centros de salud o a los sectores más vulnerables.

Cuestionó la intención de destinar 9.8 millones de pesos al equipamiento vehicular del Congreso justo en la antesala de un año electoral, calificando la medida como un derroche inaceptable y una traición al pueblo de Guanajuato, por lo que exigió el rechazo y la corrección de dicho proyecto presupuestal por ser un exceso financiado con los recursos de la gente.

Su correligionaria Maribel Aguilar González manifestó que no se necesitaba la inversión en los vehículos, porque era mejor aplicar eso a las necesidades del pueblo. Dijo que se habla de mantener sueldos inconstitucionales para las personas diputadas, que se estaba hablando de una inversión de 9,8 millones de pesos para renovar autos del Congreso.

Remarcó que no se podía autorizar un presupuesto donde no se les ha dado la información técnica completa para poder aprobarlo y que, efectivamente, ese presupuesto se destine a las necesidades reales y no a lujos excesivos. Finalmente, apuntó que están entrando a un año electoral y la ciudadanía merece certeza.

Otro morenista, Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que resulta inaceptable aprobar aumentos de gasto sin la correspondiente justificación técnica ni apego a la legalidad.

Detalló que el proyecto eleva el capítulo de servicios personales destinado al pago de sueldos, de 560 millones a 591 millones de pesos, lo que representa un aumento cercano a los 31 millones de pesos y denunció que este incremento real del 6.9% en servicios personales contraviene el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, el cual fija un límite máximo de crecimiento real del 2.5% anual.

Criticó que no se aclare si esta alza contempla incrementos a las percepciones de las y los legisladores, las cuales ya rebasan el salario de la presidenta de la República, exigiendo no utilizar los derechos de las y los trabajadores de base como pretexto para aprobar aumentos injustificados.

También cuestionó la asignación de 25.4 millones de pesos destinados al cambio del sistema administrativo del Congreso, señalando la falta de información sobre las fallas del sistema vigente y la ausencia de desglose en los costos de licencias, consultoría, capacitación y soporte.

El panista Juan Carlos Romero Hicks, que también se pronunció en contra, reflexionó sobre algunas cosas que no se han resuelto de fondo y dijo que era una propuesta inercial porque no se hacía un diagnóstico, no fortalecía las capacidades institucionales y había aspectos que no se estaban considerando, como fortalecer la investigación, el servicio civil de carrera, y que no se contaba con apoyo para la especialización técnica por proyectos y servicios especializados.

Consideró, por último, que la propuesta no fortalece las capacidades jurídicas ni mejora las capacidades técnicas, además de que no atiende las grandes preocupaciones como, por ejemplo, el tema estructural del edificio.

El proyecto de presupuesto fue aprobado por 18 votos a favor y 16 en contra: 14 panistas, dos del Partido Verde Ecologista de México, la panista con representación perredista y una priista votaron a favor; 11 de Morena, 1 del Partido del Trabajo, dos de Movimiento Ciudadano y dos priistas.

Al ser sometido a votación en lo particular, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván presentó una reserva. Refirió que en la entidad se cuenta con un Comité de Estructuración Salarial integrado por los tres poderes donde se discute el incremento salarial de todos los servidores y servidoras públicos del Estado.

Afirmó que dicho comité sesionó el día de ayer y lo aprobado se reflejaba en la propuesta, además de apuntar que no se está contemplando ninguna plaza nueva.

Comentó que el proyecto que votaron, en lo general, tiene un incremento del 4% de manera general en todo el tabulador de sueldos, en todos los niveles, y que la propuesta era ajustar ese incremento a lo que se determinó ayer como sugerencia por el Comité de Estructuración Salarial al 2% en el tabulador, por lo que el capítulo 1000 debe de quedar con una disminución a $ 581, 410,695 pesos y esa misma disminución se debe de reflejar en el monto general del presupuesto.