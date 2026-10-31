‘El brujo’ desapareció y asesinó a joven irapuatense; lo condenan a cárcel

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato esclareció la desaparición de un hombre ocurrida en septiembre de 2022 y logró una sentencia condenatoria de 18 años de prisión en contra de JESÚS FELIPE “N”, alias “el brujo”, por el delito de desaparición cometida por particulares. La condena se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, derivado de las indagatorias realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Regional B.

Los hechos se registraron la mañana del 23 de septiembre de 2022, alrededor de las 10:00 horas, mientras la víctima se encontraba en un restaurante del bulevar Gómez Morín, en la colonia Las Heras de Irapuato.

De acuerdo con la investigación, JESÚS FELIPE “N” se aproximó a la mesa del ofendido y lo privó de la libertad para forzarlo a subir a un vehículo que lo esperaba afuera. Horas más tarde, cerca de las 18:30 horas de ese mismo día, el hombre fue localizado sin vida en la comunidad El Espejo, en el municipio de Silao.

Para resolver el caso, el Ministerio Público activó el protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición. El personal ministerial recabó testimonios de familiares y testigos, analizó videograbaciones, solicitó dictámenes antropométricos para identificar al imputado y rastreó los registros de los arcos carreteros. Esta labor coordinada de investigación y análisis permitió identificar al agresor y obtener la respectiva orden de aprehensión en su contra.

Tras ser capturado, “el Brujo” fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Finalmente, durante una audiencia de procedimiento abreviado, un juez le dictó la sentencia de 18 años de cárcel, le impuso una multa económica y ordenó el pago de la reparación del daño, negándole además cualquier beneficio procesal conforme a la ley.