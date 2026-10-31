CECyTEG León reúne a más de 3 mil corredores en competencia atlética

León, Guanajuato.- Con la participación de 3 mil 500 corredores, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) celebró con éxito la 4ta. Edición de la Carrera Atlética Corre x Guanajuato 2026, que se ha consolidado como una tradición deportiva que reúne a estudiantes, familias y sociedad en general.

Desde las instalaciones del Parque Metropolitano de León, se dio el arranque oficial de la nueva edición para los 56 Planteles en 40 municipios, durante el ciclo escolar 2026 – 2027, en la que se espera una participación de más de 20 mil personas a nivel estatal.

En sintonía con la visión de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de impulsar el bienestar y el desarrollo integral de las y los guanajuatenses, el CECyTEG, bajo el liderazgo de su Directora General, Esther Angélica Medina Rivero, promueve actividades que trascienden las aulas y generan espacios de participación para toda la comunidad.

La carrera contempló diferentes modalidades para que personas de todas las edades pudieran participar en 7 kilómetros categoría competitiva, 5 y 3 kilómetros en modalidad recreativa, además de carreras infantiles para niñas y niños de 4 a 12 años y una divertida participación de botargas en un recorrido de 100 metros.

Este evento se ha convertido en una tradición deportiva del CECyTEG que se realizó por primera vez en 2023, la carrera reunió a más de mil 500 asistentes; en 2024 superó las 2 mil personas y en 2025 alcanzó más de 3 mil participantes. Este 2026, con 3 mil 500 corredores, alcanzó una nueva cifra de participación.

Con este resultado, el CECyTEG refrenda su compromiso con una Educación con Valor Humano, en la que la formación académica se complementa con actividades que fortalecen la salud, convivencia, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades para la vida.