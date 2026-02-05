Nepotismo de MORENA en Guanajuato

Guanajuato.- La diputada Hades Aguilar propone que para el año 2027 se acabe el nepotismo en Guanajuato, pero al parecer también sería acabar con los morenistas que tienen prácticamente a toda la familia en puestos públicos, incluyéndola a ella. La diputada local, es hermana del senador Heriberto Aguilar; en Salamanca la familia Prieto tiene varios cargos, en Villagrán y Celaya también ocurre lo mismo, por mencionar solamente algunos casos.

La familia Aguilar “herencia” en MORENA

La diputada local, Hades Aguilar, dentro de su propuesta visiblemente podría no aplicarse para ella misma, porque aunque tiene un hermano que es senador también por MORENA, este último no radica en Guanajuato por lo tanto la ley no se le aplicaría y un senador tiene un cargo por 6 años.

Salamanca y los PRIETO

En Salamanca el patriarca Ernesto Prieto, un ex PRDista que llevaba más de 30 años insertado en la política es parte de los fundadores de MORENA Guanajuato, ex director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, creado durante el gobierno de López Obrador y papá del alcalde Cesar Prieto y del diputado local Ernesto prieto, es decir, “otra herencia” de cargos públicos.

Villagrán orgullo del nepotismo

En Villagrán el senador Emmanuel Reyes Carmona; su esposa y alcaldesa Cinthia Teniente Mendoza; y Miriam Reyes Carmona, hermana de Emmanuel, además de diputada, presidenta de la comisión de Turismo del Congreso de Guanajuato, forman otra de las familias de MORENA que “viven” del erario público.

Celaya también “vive del nepotismo”

Otro caso de lo que pudiera considerarse una herencia política, es el de la Diputada Edith Moreno Valencia quien es esposa de Daniel Nieto Martínez, actual secretario del ayuntamiento de Celaya, es decir, entre ambos se estarían llevando alrededor de 300 mil pesos solamente de su sueldo.

Hades Aguilar “pide acabar con nepotismo”

Hades Aguilar dijo que se analiza una propuesta contra nepotismo y que estas medidas se apliquen en Guanajuato a partir de 2027 “Quieren alargar más su periodo para seguir viviendo del pueblo”

La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Guanajuato, llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes de instituciones del Estado, para analizar la propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, presentada por la diputada morenista Hades Aguilar, en materia de Nepotismo.

La reforma para Guanajuato, propone dos líneas principales: primero el prohibir la reelección inmediata en cargos locales que hoy la permiten, para asegurar alternancia y evitar que el poder público se convierta en un patrimonio de grupos.

Y segundo, establecer una prohibición expresa de nepotismo electoral, fijando requisitos claros para candidaturas a diputaciones y a cargos municipales, a fin de impedir que el acceso a las boletas dependa de vínculos familiares o relaciones recientes de subordinación laboral o contractual con quienes ejercen el cargo.

La propuesta de Hades Aguilar incorpora supuestos de parentesco y relaciones de confianza o contratación en los años previos a la elección, para prevenir la “herencia de cargos” y garantizar condiciones más justas para competir.