Diputado Abraham Sotomayor “ya hace campaña” en Irapuato

El diputado por MORENA salió a las calles de Irapuato a “informar” su segundo año legislativo, además anunció 12 visitas a colonias y comunidades

Esaú González Follow on X 17 octubre, 2026
Fotos tomadas del perfil de Abraham Sotomayor

Irapuato, Guanajuato.- El diputado local Abraham Sotomayor, de Morena, comenzó en Irapuato una serie de recorridos tipo “campaña electoral” para supuestamente “informar “a la ciudadanía sobre su segundo año en el Congreso del Estado. El diputado hace unos días se registró para buscar la coordinación municipal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, es decir, quieren ser candidato a la presidencia Municipal.

El diputado en su primera actividad estuvo en el cruce de la calle Guerrero y el bulevar Lázaro Cárdenas y ahí el legislador con su equipo repartieron trípticos a automovilistas y peatones; traían lonas y le echaban porras a Sotomayor.

El diputado anunció 12 “visitas” a colonias y comunidades de Irapuato para dar a conocer resultados, detallando que es por su segundo informe y no por una precampaña electoral para buscar la candidatura a la alcaldía y dejar fuera a otros competidores de su partido.

Las actividades ocurren con el proceso electoral de 2027 cada vez más cerca. Sotomayor descartó que violen las reglas electorales y sostuvo que su objetivo es informar sobre su trabajo legislativo, no pedir el voto.

Esaú González Follow on X 17 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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