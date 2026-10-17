Matan a balazos a tránsito de Celaya al abordar un uber

Identificada como María del Rosario, la agente fue interceptada frente a su casa en la colonia Gobernadores; en el ataque también quedó herido el conductor del uber

Redacción Notus17 octubre, 2026

Celaya, Guanajuato.- Una elemento de tránsito de Celaya, al parecer de nombre María del Rosario Rodríguez fue víctima mortal de una agresión en la calle Manuel Boca Negra de la colonia Gobernadores. Según los primeros reportes, había pedido un uber a su domicilio para acudir a su turno, y al abordarlo, le dispararon, dejando además, al conductor herido.

El hecho sucedió la mañana del sábado, cuando la oficial se disponía a dirigirse a tu trabajo; pidió un servicio de transporte por aplicación y salió de su casa. Al intentar subirse a un Nissan March de color rojo, fue atacada y perdió la vida en el lugar. Al parecer, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido.

Pese a que el chofer recibió varios disparos, pudo conducir hasta las instalaciones del IMSS en la colonia Los Olivos y solicitar atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Por su parte, el alcalde Juan Miguel Ramírez expresó que se le dará acompañamiento a la familia de la afectada. Además pidió no sacar conclusiones sobre el ataque hasta que se esclarezca su muerte.

Redacción Notus17 octubre, 2026

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