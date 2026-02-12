Aparecen “antecedentes penales” del cuñado de Diputado de MORENA Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- A 6 días de que Sergio, de 31 años, cuñado del diputado de MORENA Carlos Abraham Ramos Sotomayor, fue agredido a balazos en un negocio de pollos del legislador, se dio a conocer que al parecer el lesionado, tiene un registro de antecedentes penales amplios que incluyen intento de secuestro. El morenista luego del acontecimiento, se pronunció en una carta con logotipos de MORENA, pero haciendo alusión como diputado y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, donde se supone el trabajo es apartidista.

El 6 de febrero, Sergio cuñado del morenista, estaba abriendo un negocio de pollos en la calle 12 de Octubre, casi esquina con 8 de Octubre de la colonia Ernesto Che Guevara, cuando al menos dos personas llegaron en una motocicleta y le dispararon impactando 3 balas, en el muslo izquierdo.

Tras el hecho, el diputado de la llamada Cuarta Transformación emitió un comunicado en el que dice “este suceso me duele profundamente, no sólo por el impacto personal, sino porque refleja una realidad que viven diariamente muchas familias de Irapuato y de todo Guanajuato: el miedo la incertidumbre y la impotencia frente a la violencia”.

No se le podría revictimizar por su pasado, pero… el presente

El hecho es que el diputado bajo esa indignación, no había comentado que su cuñado Sergio al que posiblemente no se le podría revictimizar por su pasado, comenzaron a circular varias fotografías, que incluyen la visita al Congreso de Guanajuato, un arma larga, balas y una pistola.

Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la revisión, adecuación, armonización y actualización integral del Programa Sectorial de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2025–2030, con el objeto de alinearlo de manera expresa, verificable y evaluable con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, garantizando coherencia programática, coordinación interinstitucional y eficacia en la política pública de seguridad del Estado de Guanajuato.

Dicho exhorto lo pidió después de que su negocio en el que estaba su cuñado fue atacado, detallando que ese mismo día había sido secuestrado el ex candidato panista Gerardo Arredondo, pero en Salamanca y de ese caso no hizo un solo pronunciamiento.

Antecedentes del cuñado del diputado

En relación al estado de salud de Sergio cuñado del diputado de MORENA, se ha informado que se encuentra estable y en relación a las causas del posible ataque al puesto de pollos propiedad del legislado no se ha mencionado nada.

Sin embargo, después del ataque en redes sociales aparecieron no sólo fotografías, sino también datos que vinculan a Sergio a diversos delitos que al parecer cometió hace algunos años, entre ellos al parecer en noviembre del años 2014, fue vinculado a proceso tras un intento de secuestro en contra de la hija del dueño del Circo Atayde, pero salió en libertad.

Otro de los casos, fue el de un ataque armado en el establecimiento “La Che” de venta de cerveza, en el que estaba Sergio y que afortunadamente ese día no sufrió lesiones.