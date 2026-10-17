Frente frío 2 enfriará a Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- El frente frío número 2 de la temporada y la masa de aire polar que lo acompaña enfriarán este sábado la mayoría de municipios de Guanajuato. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió que bajará la temperatura hasta seis grados y las mínimas rondarán los 11 grados.

Las máximas bajarán entre tres y seis grados respecto al viernes; Silao y Ciudad Manuel Doblado serán los puntos más frescos de la región, con 18 grados Celsius por la tarde y 11 grados de mínima.

El cielo seguirá nublado todo el día, mientras que la probabilidad de lluvia es baja con un 20 % en Pénjamo y Silao, y 10 % en el resto de los municipios; aun así, podrían ocurrir lloviznas intermitentes y rachas de viento.

Según la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado, en lo que va de octubre han caído 57 milímetros de lluvia y en la misma fecha del año pasado iban 15.9. Las principales presas guardan en promedio 87.7 % de su capacidad.

Estas son las cifras de temperatura en algunos municipios:

Irapuato, Abasolo y Cuerámaro: máxima de 21 °C y mínima de 11 °C.

máxima de 21 °C y mínima de 11 °C. Pénjamo: 21 °C de máxima y 12 °C de mínima.

21 °C de máxima y 12 °C de mínima. Salamanca: 20 °C de máxima y 11 °C de mínima.

Con el cambio brusco de temperatura conviene tomar precauciones:

Abrigarse en la madrugada y al anochecer, sobre todo niñas, niños y personas mayores.

No usar anafres ni calentadores de gas en espacios cerrados, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Manejar con precaución en carreteras como la federal 45 y la 90 si hay llovizna.